La red social X (antes Twitter), caída en España: muchos usuarios no pueden acceder a la app propiedad de Elon Musk

La red social X, propiedad de Elon Musk y anteriormente conocida como Twitter, está sufriendo una interrupción del servicio a nivel mundial, afectando a miles de usuarios.

En España, la caída ha dejado a muchos sin poder acceder a la plataforma ni cargar contenidos con normalidad.

Los problemas comenzaron a intensificarse este martes a las 15:11 horas (hora española), generando un repunte abrupto de notificaciones de fallo.

Según Downdetector, solo en España se han registrado más de mil incidencias en apenas unos minutos, mientras que a nivel global miles de usuarios reportan dificultades similares.

El desglose de los reportes indica que el 61% de los afectados experimenta problemas al usar la aplicación móvil, mientras que un 34% señala fallos en la versión web, reflejando la mayor utilización de la app frente al sitio web.

A pesar de la caída de X, los servicios relacionados con la plataforma, como el asistente de inteligencia artificial Grok o su alternativa a la Wikipedia, Grokipedia, no se han visto afectados.

Las causas exactas del fallo no han sido comunicadas oficialmente, aunque la naturaleza de los reportes sugiere problemas de infraestructura o fallos internos generalizados, más que incidencias regionales aisladas.

Estas interrupciones no son nuevas: a lo largo de 2025 se registraron varias caídas importantes que afectaron a millones de usuarios durante horas.

En algunos episodios, los reportes superaron las decenas de miles, mostrando la continua inestabilidad técnica de la plataforma.

