Spotify no funciona: el servicio de música da problemas en España a multitud de usuarios

No, no eres solo tú: Spotify no funciona. El servicio de música por streaming está caído en España, y no es posible usar sus aplicaciones de escritorio para Windows y para Mac, al menos, no en modo conectado. Abrir la aplicación y buscar canciones es imposible y solo es posible escuchar música si se usa el modo no desconectado con música descargada.

Tal y como aparece reflejado en Downdetector, la web que muestra qué servicios están presentando problemas, una buena parte del país está afectada por esta falla en Spotify. De momento, se desconoce la causa y todo apunta a que esta es una caída puntual.

El fallo ha comenzado a generar problemas alrededor de las 16:28 de la tarde, hora peninsular española. Los usuarios denuncian que tanto el sitio web como la conexión con el propio servidor de Spotify están inaccesibles. En nuestras pruebas, nos ha sido imposible buscar música o poder escuchar canciones que no estuvieran descargadas.

Si bien es cierto que por el momento la aplicación se sigue pudiendo usar para escuchar música, aspectos como la búsqueda de canciones o listas están afectados. El problema ha seguido persistiendo a lo largo de la tarde, llegando a un nuevo pico de reportes a las 17:13 horas, hora peninsular española.

Curiosamente, la sincronización entre plataformas sigue funcionando. Por ejemplo, nos ha sido posible descargar música en un smartphone para que esta luego apareciese en la versión de escritorio. Debido a que esta no es una caída especialmente seria, lo más probable es que a lo largo de la tarde Spotify vaya solucionando esta ligera caída.

De momento, recomendamos encarecidamente el uso de las aplicaciones para smartphone para escuchar música o descargarla. Poco a poco los reportes van bajando, ya que la cantidad de usuarios afectados no parece ser especialmente grande.

