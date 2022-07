Así va a mejorar tu móvil Oppo, con el nuevo ColorOS 13

Oppo está terminando el desarrollo de ColorOS 13, la nueva versión de su capa basada en Android que vendrá incluida en todos los futuros dispositivos de la compañía, y que también llegará como actualización para los actuales.

Este será un lanzamiento importante, ya que no sólo afecta a los móviles de Oppo; los modelos de OnePlus ahora usan una capa OxygenOS basada en ColorOS, hasta el punto de que en algunos aspectos son difíciles de distinguir.

Así será ColorOS 13

Aunque no ha sido anunciado oficialmente aún, la cuenta de Twitter SnoopyTech ya ha publicado varias imágenes oficiales y detalles técnicos sobre la nueva versión de ColorOS. Algunas partes ya se conocían, mientras que es la primera vez que vemos otras.

Para empezar, el estilo visual de ColorOS ha evolucionado, aunque no sea precisamente una revolución. Un buen ejemplo lo tenemos en los nuevos iconos, que siguen siendo coloridos, haciendo honor al nombre del sistema, además de cuadrados como es habitual en Oppo. Pero han sido mejorados, con formas más fáciles de reconocer y no tan abstractas como en generaciones anteriores.

Es algo evidente en el icono de la app del Tiempo, que ahora muestra claramente un sol tras las nubes, y no simplemente tres círculos de diferentes colores como en ColorOS. El resto de iconos han recibido cambios similares apostando más por imágenes que sean fáciles de reconocer a simple vista, como el botón “Play” en la app de vídeo, que ya no es una línea continua como en ColorOS 12. Por supuesto, todo depende de los gustos de cada uno; el nuevo icono de cámara, por ejemplo, puede ser algo más polémico al mostrar una cámara redonda y no rectangular como antes.

La interfaz mantiene esa esencia ‘etérea’ que ya asociamos con ColorOS, aunque en esta versión parece que el color azul marino será el que se use por defecto para los botones y detalles como las sombras en elementos de la interfaz.

Oppo llamará a esta interfaz “Responsive Layout 2.0”, y como su nombre indica, el objetivo es que responda mejor a nuestras acciones. Para ello, ColorOS 13 incluye una buena cantidad de optimizaciones, lo que se traduce en un retardo al tocar la pantalla un 30% inferior. También ayudarán mucho las nuevas animaciones, basadas en el Quantum Engine 4.0. Oppo también prometerá mejoras en el rendimiento y la batería, algo que se agradecerá en actualizaciones de dispositivos actuales.

No hay muchos detalles sobre posibles nuevas funcionalidades. Oppo continuará mejorando partes como el “bienestar digital”, para ayudarnos a desconectar, y tendremos nuevos controles multimedia. Tal vez lo más llamativo es que ColorOS 13 estará adaptado a pantallas más grandes, incluyendo pantallas plegables y tablets, para ofrecer más información aprovechando el mayor espacio.

Por último, la filtración viene con una noticia triste: este lanzamiento supone el final de OxygenOS independiente, ya que a partir de ahora ambas capas se considerarán el mismo producto. Eso contradice algunas de las declaraciones provenientes de OnePlus que prometieron seguir desarrollando OxygenOS, así que tendremos que esperar para ver qué ha ocurrido.

