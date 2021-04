Ya no tendrás que elegir: el modo aleatorio llega a Netlfix

Cuando a mediados del siglo XX se inventó el mando a distancia también se creó, colateralmente, el zapping. Esta forma de buscar contenido interesante fue haciéndose cada vez más importante por un motivo sencillo: mayor variedad de opciones.

A medida que los usuarios disponían de más canales de televisión, fuera en abierto o por cable, la indecisión sobre qué ver aumentaba.

Esto ha llegado a su máxima expresión con el streaming de vídeo y el VOD (vídeo bajo demanda) ya que no tenemos que elegir sólo entre canales o plataformas, sino entre los miles de opciones de cada una.

Netflix quiere acabar con la indecisión sobre qué ver

Para mitigar esta sensación de que el contenido nos abruma la plataforma ha estrenado en España una de esas funciones que llevaban meses rumoreándose pero que hasta ahora no hemos podido usar: reproducir aleatoriamente.

En una actualización del servicio Netflix nos dará la posibilidad de pulsar un botón para que se reproduzca aleatoriamente un contenido.

Eso sí, no se trata de un contenido totalmente casual ya que Netflix usará su algoritmo para invitarnos a ver una serie o película nueva, una serie que estés viendo pero no hayas acabado, una serie o película de tu lista o una serie o película que no has terminado de ver.

Esta nueva opción aparecerá en tres lugares en la aplicación:

Debajo del nombre de tu perfil, en la décima fila de la página de inicio de Netflix o en el menú de navegación lateral izquierdo.

De esta manera, minimiza las posibilidades de que empiece algo que no nos guste. No obstante, siempre tenemos la opción de darle a la siguiente propuesta.