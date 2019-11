La Supercopa de Rubiales en Arabia Saudí se queda sin tele: RTVE, Mediaset y Atresmedia no pujarán

Noticias relacionadas RTVE renuncia a emitir la Supercopa de España por disputarse en Arabia Saudí

Se complica la emisión en televisión de la Supercopa de fútbol que esta temporada se jugará en Arabia Saudí. Este miércoles conocimos que RTVE renunciaba a estos derechos "por razones humanitarias" ante las denuncias de incumplimiento de los derechos humanos en este país y "por razones económicas".

Por su parte, EL ESPAÑOL ha confirmado este jueves que tampoco Atresmedia y Mediaset -los dos grupos audiovisuales privados más importantes- tienen pensado acudir a la subasta de estos derechos y que, por tanto, no está entre sus planes emitir el mini torneo que este año cambia de formato y cuenta con cuatro participantes: FC Barcelona, Real Madrid, Valencia y Atlético de Madrid.

Según ha podido saber este periódico "no estaba, ni está, en las previsiones" de ninguna de las dos cadenas pujar por estos derechos, que todavía no salen a subasta. Históricamente este torneo -que hasta la temporada pasada se jugaba a doble eliminatoria- ha sido emitido por TVE, ya que no ha sido una prioridad de los grupos privados que se considera que nunca ha sido rentable emitirla.

Sin RTVE la principal opción era Mediaset, que ha apostado fuerte por el fútbol español en los últimos dos meses, comprando los derechos de Liga a Telefónica y la Copa del Rey a la propia Federación hace una semana. Desde la cadena dirigida por Paolo Vasile han confirmado a este diario que "no se van a presentar".

La opción de Mediapro

Con RTVE, Atresmedia y Mediaset fuera de juego, se abre la opción de Mediapro y su canal en abierto Gol TV, aunque las relaciones entre el grupo de Jaume Roures y la RFEF de Luis Rubiales no son las mejores. Mediapro acusó hace unas semanas a la Federación de no aceptar su oferta inicial por la Copa del Rey pese a que "era la más alta" y no se presentó a la puja final que ganó Mediaset.

En este grupo indican que todavía no se ha estudiado su participación en el tender de la Supercopa, pero parece muy difícil que Rubiales acepte que Roures emita el torneo tras las últimas disputas entre los dos organismos.

Ante este escenario, es bastante probable que la Supercopa se quede sin televisión por primera vez en décadas. Una situación que no tendría tanto impacto en las cuentas de la RFEF y de los clubes, porque aunque se queden sin televisión ingresarán unos 120 millones de euros solo por el acuerdo firmado con el país árabe.

Impacto en la reputación

No obstante, el impacto reputacional por no emitir los partidos en la televisión en España puede ser importante, considerando además que será primera vez que se juegue fuera de nuestras fronteras y en un país hasta el que los aficionados tienen casi imposible poder trasladarse.

Respecto de la viabilidad comercial de un partido de estas características, fuentes del sector han confirmado a EL ESPAÑOL que no es descabellado pensar en un eventual boicot de anunciantes que pudieran participar de la emisión de estos tres partidos (las semifinales que enfrentarán a Barcelona-Atlético y Valencia-Real Madrid y la final), por razones humanitarias.

Tras conocerse la decisión de disputar la Supercopa de España en Arabia Saudí, organismos como Amnistía Internacional recordaron a la RFEF "el historial de vulneraciones de derechos humanos" que acumula el país árabe y que incluyen "el uso extendido de la pena de muerte o de la tortura y otros malos tratos a personas detenidas", así como "la discriminación que sufren las mujeres o las restricciones de la libertad de expresión".