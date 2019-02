DAZN: inquietud en los patrocinadores de MotoGP porque siguen sin TV en abierto

Los patrocinadores de MotoGP, el gran circo del motociclismo de velocidad, comienzan a estar nerviosos a falta de un mes del comienzo del campeonato. En noviembre Dorna -el comercializador de los derechos- les garantizó una verdadera revolución al firmar con DAZN para las próximas cuatro temporadas tras rechazar el contrato que les ofreció Movistar, a cambio de la promesa de que las carreras se emitirían en todas las ventanas posibles y con una audiencia millonaria.

No obstante, en plena pretemporada y con los test de Sepang a pleno rendimiento, el campeonato de MotoGP todavía no se puede ver -DAZN está en pruebas- y lo que más inquieta a las marcas, no se ha cerrado ningún acuerdo con una televisión en abierto a nivel nacional para emitir algunas carreras del campeonato que comienza el 10 de marzo. Hasta el momento solo se ha conseguido un pacto mínimo con TV3 para emitir dos grandes premios -el primero y el último de la temporada- aunque solo en Cataluña.

Dorna dijo públicamente -para justificar no firmar con Telefónica- que las audiencias habían caído desde que las carreras se emitían solo en televisión de pago, y a cambio se echaron en brazos de DAZN, una plataforma internacional OTT que a un mes de que comience el campeonato en Qatar sigue sin estar operativa y sin tener abonados. De momento, DAZN funciona en pruebas y, pese a sus negociaciones, no ha cerrado ningún acuerdo relevante para emitir las carreras en abierto.

Primera oferta rechazada

Para los patrocinadores de MotoGP es vital que el campeonato tenga una ventana en la televisión en abierto para que puedan aumentar su visibilidad y sacar rendimiento a su inversión. Es por ello que las llamadas se han sucedido en los últimos días preguntando a Dorna y a DAZN, cuál es el estado de las negociaciones.

Las informaciones confirmadas por EL ESPAÑOL indican que, tanto Dorna como DAZN, negocian in extremis para tener esta ventana a nivel nacional, pero que no está siendo fácil. La oferta inicial que trasladaron a las televisiones en abierto fue rechazada por todas las teles: TVE, Atresmedia, Mediaset y Gol. Y ahora están en una segunda ronda en que las condiciones han variado, pero todavía sin seducir a ninguna televisión.

El objetivo es cerrar con Mediaset

“Tendrían que darlo prácticamente gratis y yo no descartaría que los patrocinadores tuviesen que pagar a alguna televisión en abierto para que se atreviese a dar el paso”, dice un directivo de una cadena de televisión a este periódico. Dentro de todas estas negociaciones, las fuentes consultadas indican que al menos ya hay un acercamiento con Mediaset, cadena que históricamente ha emitido las carreras.

Mientras, DAZN prepara su puesta de largo de su presentación en España. La fecha señalada es el miércoles 27 de febrero, a solo quince días del comienzo de MotoGP. Se espera que esa semana el servicio esté operativo y se acaben las pruebas y que, por tanto, ya puedan permitir las suscripciones. Hasta entonces, no se esperan emisiones regulares en la plataforma dentro del territorio español.