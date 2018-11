Los 'rebeldes' de Vocento frenan su arremetida por la falta de apoyo del consejo

Los consejeros rebeldes liderados por el presidente de Vocento, Santiago Bergareche, fueron los que finalmente solicitaron la revocación del consejo extraordinario que este miércoles iba a enfrentar a quienes piden la salida del consejero delegado Luis Enríquez y los que defienden su permanencia al mando de la compañía.

Un movimiento que no cierra las heridas de un enfrentamiento que lleva varios meses dividiendo al consejo de administración del editor del diario ABC, pero que trae paz momentánea a una compañía que intenta sobrevivir al tsunami de la prensa y que busca soluciones para afrontar la digitalización del sector.

Bergareche aparca su lucha -que le llevó a pedir hasta en tres ocasiones la salida de Enríquez- pero solo hasta que encuentre los apoyos necesarios para situar en el primer sillón de la compañía a un directivo de su confianza. Precisamente la falta de apoyos fue lo que le llevó a pedir la suspensión del consejo extraordinario, una reunión para la que buscó aliados hasta última hora del martes.

Consejo del próximo martes

Durante esta semana se especuló con que Bergareche podía lograr el apoyo de los Ybarra y de las hermanas Luca de Tena, algo que finalmente no se produjo. En estos momentos, el consejo de la compañía está compuesto además de Bergareche y Enríquez, por Ignacio Ybarra, Soledad Luca de Tena, Álvaro de Ybarra, Gonzalo Soto, Enrique de Ybarra, Carlos Delclaux, Gonzalo Urquijo y Fernando de Yarza.

¿Qué pasará ahora? La primera cita será el próximo martes, en consejo ordinario previo a la aprobación de las cuentas de los primeros nueve meses del año. Un encuentro en el que no está incluido en el orden del día el futuro del Consejero Delegado, pero en el que no se descarta que Bergareche quiera retomar el tema, si es que los resultados no son positivos.

Resultados trimestrales

Con todo, desde los dos bandos indican que es poco probable que las espadas vuelvan a estar en alto en las próximas semanas, tras vivir momentos de máxima tensión desde el comienzo del curso. Bergareche termina su mandato en noviembre de 2019, por lo que le queda al menos un año en el consejo, tiempo suficiente para rearmarse, seguir recopilando apoyos y buscar una nueva arremetida.

Pese a todo, en la compañía piden tiempo para trabajar con tranquilidad, por lo que agradecen este armisticio que les permitirá seguir abordando los retos de la transformación digital y la diversificación de los negocios. La compañía presenta resultados el próximo 14 de noviembre, tras lograr un beneficio de 324.000 euros en el primer semestre, frente a las pérdidas de 2,4 millones que registró el año anterior.