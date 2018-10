Miguel Cardenal, aliado de Tebas, ficha por la Mediapro de Jaume Roures

Miguel Cardenal, ex secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) durante el gobierno del Partido Popular (2012-2016), se incorporará el próximo mes de noviembre al equipo de profesionales del grupo Mediapro, según ha confirmado la compañía este miércoles.

La llegada de Cardenal a Mediapro se producirá solo días después de que expire la ley de incompatibilidad que establece dos años de plazo para que los funcionarios públicos desembarquen a la empresa privada. Según el grupo audiovisual fundado por Jaume Roures, Cardenal "aportará su experiencia y conocimientos para contribuir al desarrollo del área internacional del Grupo".

Desde su puesto de representante gubernamental del deporte, Cardenal fue uno de los mejores aliados de Javier Tebas, presidente de la Liga, en su lucha por el control financiero de los clubes, además de promover la venta centralizada de derechos de televisión de los equipos de primera y segunda división. Un movimiento que significó un importante aumento en el precio de estos derechos.

La conexión Roures-Tebas

Un nuevo orden económico que ha favorecido particularmente a Mediapro que se adjudicó el primer contrato de venta centralizada del fútbol y que además realiza el canal que produce todos los encuentros de la Liga española. Mediapro es además representante internacional de la Liga para la gestión de sus derechos. Del mismo modo, Tebas y Roures cultivan una relación muy cercana.

En el caso de Cardenal es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Fue presidente del Consejo Superior de Deportes en el período 2012 a 2016 así como Presidente del Consejo Rector de la Agencia Estatal Antidopaje.

Facturación de Mediapro

En 2014, y a propuesta de las Federaciones Olímpicas Internacionales, fue el primer español designado miembro del ICAS (The International Council of Arbitration for Sport). Miguel Cardenal ha formado parte de diferentes grupos de trabajo de federaciones deportivas internacionales.

El grupo Mediapro (Imagina Media Audiovisual) facturó 1.650 millones de euros en 2017, mejorando los 1.536 millones que generó durante 2016, un crecimiento del 7,4%. Dentro de estos ingresos la gestión de derechos representó 1.064 millones de euros, el 66% de toda la facturación. Contenidos representó 184 millones (el 11%) y Producción se llevó 189 millones (el 12%). El 85% de los ingresos se originan en España.