María Peral recibe el Eisenhower Fellowships: “El periodismo es el arte de contar buenas historias”

María Peral recibió este martes en Nueva York uno de los premios First Amendment Award (Premios Primera Enmienda) que cada año entrega la Asociación Española Eisenhower Fellowships y que reconocen el compromiso profesional con la defensa y la promoción de la libertad de expresión y de prensa.

Durante la entrega que se realizó en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York, la periodista de EL ESPAÑOL recordó que el periodismo es el “arte de contar buenas historias, de convencer con la palabra, de influir con las ideas y de contribuir a transformar la realidad en beneficio de los ciudadanos”.

El First Amendment Award que reconoce a María Peral como la mejor periodista de tribunales de España, esta señaló que “el periodismo de tribunales sirve -o debería servir- para hacer a los ciudadanos más conscientes de sus derechos y para que sepan qué pueden esperar de la Justicia”.

Andrés Rodriguez junto con Steve Forbes, director y propietario de Forbes USA.

Los galardones de este 2018 también premiaron a Andrés Rodríguez editor de Spainmedia -Forbes, Man of the Moon y Tapas- que recibió el First Amendement Award 2018 al mejor editor. El columnista de EL ESPAÑOL y miembro del consejo de administración de este periódico fue galardonado por su defensa en la libertad de expresión y del libre ejercicio de la prensa. Steve Forbes, director y propietario de Forbes USA leyó la laudatio sobre Andrés Rodríguez.

Legado de Eisenhower

Por su parte, Pedro J. Ramírez leyó la laudatio sobre María Peral mediante una videoconferencia. En ella indicó que “no es exagerado decir que habrá un antes y un después de María Peral en la cobertura informativa de la Justicia en España”. El director de EL ESPAÑOL, que fue el primer periodista español en recibir este galardón hace cinco años, recordó el gran legado para la libertad de prensa de quien inspiró estos premios, el ex presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower.

Pedro J. presenta a María Peral para los premios Eisenhower Fellowships

Pedro J. Ramírez recordó que fue Eisenhower quien instauró las ruedas de prensa periódicas en la Casa Blanca y quien dio sentido a la primera enmienda que consagra explícitamente la libertad de prensa. “Cuando ahora escuchas estos mensajes simplistas y críticos con la prensa desde el Gobierno de EEUU, las voces del pasado de otros presidentes nos hacen reconciliarnos con la democracia estadounidense”.

Sobre María Peral señaló que la periodista de EL ESPAÑOL ha conseguido algo tan difícil como es ganarse al mismo tiempo el respeto y la confianza de los lectores y de los profesionales de la Justicia.

“Su fórmula mágica combina la lucha por la noticia, la capacidad de explicar asuntos complejos y el estudio de la jurisprudencia. María pelea por las exclusivas con el corazón de una joven reportera, pero luego divulga las sentencias como una buena pedagoga y profundiza en los debates doctrinales como el mejor de los eruditos. Por eso es tan difícil competir contra ella y por eso es un lujo poder contar con ella”, indicó.

"Modelo para nuevos periodistas"

“Maria Peral es un modelo para los nuevos periodistas. Su autoexigencia es contagiosa, trabaja desde primera hora, se marcha la última y nos hace a todos mejores. Se habla mucho de la crisis del periodismo, pero mientras en las redacciones haya personas como María, la calidad de esta profesión está garantizada”, concluyó.

Ya con su galardón en la mano, María Peral, recordó la emoción que significó recibir el premio en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York “para alguien que empezó a ejercer el periodismo en la tierra que Cervantes escogió para Don Quijote”, Castilla La Mancha. “Mis primeras crónicas vieron la luz cerca de los molinos de viento que Don Quijote creyó gigantes… y se publicaron en un modesto periódico de La Mancha cuyo lema, que yo veía impreso cada día en la primera página, era 'nunca la lanza embotó la pluma”.

“Una frase que Cervantes puso en boca del ingenioso hidalgo y que me gusta interpretar como el triunfo de la palabra sobre la fuerza. El periodismo es eso: el arte de contar buenas historias, de convencer con la palabra, de influir con las ideas y de contribuir a transformar la realidad en beneficio de los ciudadanos”, señaló.

"Patológica judicialización de la vida política"

Respecto de su función como periodista de tribunales indicó que "sirve, o debería servir, para hacer a los ciudadanos más conscientes de sus derechos y para que sepan qué pueden esperar de los tribunales, que no es, por cierto, la solución de conflictos políticos. España sufre desde hace años una patológica judicialización de la vida política a la que habría que poner fin de manera drástica”.

Incluso tuvo palabras para la deriva soberanista catalana. “En estos tiempos turbulentos, creo que el periodismo de tribunales sirve -o debería servir- para realzar la grandeza y profunda sabiduría de nuestra Constitución frente a los intentos de algunos de romper nuestra convivencia por la vía de los hechos”.

Y señaló que si el Gobierno español hubiera garantizado de una forma decidida el cumplimiento de los reiterados fallos emitidos por el Tribunal Constitucional, “el conflicto secesionista no estaría ahora en el punto en el que se encuentra”.

Todos los galardonados

Y concluyó indicando que “este premio no es mérito mío, sino de magníficos jueces, fiscales y abogados españoles que han entendido bien que la gente tiene derecho a saber lo que ocurre intramuros de la Justicia y confían en mí para que lo transmita. Gracias a ellos. Gracias a mi paciente familia. Y gracias también a Pedro J. Ramírez, con quien llevo embarcada 17 años en esta pasión diaria que es el periodismo. A él se ajusta bien la idea de Eisenhower de que 'la esencia del liderazgo es conseguir que otros hagan algo porque saben que quieres que lo hagan y porque saben que vale la pena hacerlo'. Y desde luego que vale la pena”.

La adjunta al director de EL ESPAÑOL y responsable de la sección de tribunales recibió el premio junto a Andrés Rodríguez, editor de Spainmedia; David Alandete, premiado en la categoría de Periodismo de Investigación, Pedro Piqueras, en Periodismo Audiovisual; la Revista Hola como Revista de Sociedad y Juan Ramón Gil y Francisco Esquivel en Periodismo Local.

Todos fueron reconocidos por su compromiso en la defensa y promoción de la libertad de información, unos principios defendidos por el presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower y que la Fundación que lleva su nombre busca destacar para promover los valores democráticos y de las sociedades libres.

Anteriores ganadores

Los galardones llevan por nombre First Amendment Award (Premio Primera Enmienda) y se inspiran en la primera enmienda de la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos promulgada en 1791 por el congreso norteamericano, la cual prohíbe al legislador adoptar cualquier medida que coarte la libertad de pensamiento, y en cuyo ámbito se reconoce expresamente la libertad de prensa.

Entre los galardonados de ediciones anteriores encontramos al director de EL ESPAÑOL Pedro J. Ramírez, el exdirector de El País Antonio Caño, Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana, Fernando Ónega y el expresidente de la Agencia Efe, José Antonio Vera. Estas distinciones también fueron para el expresidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián o las periodistas Gloria Lomana o Susanna Griso.