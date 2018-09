La Sexta Noticias se defiende de las OTT: “Netflix no puede explicar el procés”

Doce años contando noticias. La Sexta ha hecho balance de sus informativos en un encuentro en el que además han adelantado las claves de sus próximos movimientos. Un periodo de sinsabores en el que se ha pasado de una información lúdica al “más periodismo” de Antonio García Ferreras, una seña de identidad que les ha convertido en testigo privilegiado de los últimos acontecimientos informativos que han cambiado radicalmente el panorama social y político de España.

“No hay ningún Netflix que pueda explicar el procés, no hay Amazon que explique lo que pasó en los atentados de Barcelona y París y no hay HBO que sepa contar a nuestros ciudadanos que le pasa a su factura de la luz”, ha dicho el director de informativos de la cadena César González Antón rompiendo una lanza por la televisión en abierto y el consumo lineal de contenidos, en duda por la llegada de las nuevas plataformas en streaming.

“Somos brutalmente relevantes y masivos y a veces no nos lo creemos en la televisión abierto”, ha indicado al tiempo que ha reivindicado el periodismo en la televisión, durante muchos años sitio reservado para las noticias más espectaculares y menos relevantes. “Es importante destacar que no competimos con Cuatro o Telecinco, nuestra verdadera competencia es El País, ABC o la Cope”, ha dicho Antón.

1,2 millones de espectadores

“Parecía que el periodismo serio se hacía en la radio y en los periódicos y que el periodismo de televisión era más de opereta. Hemos colaborado en desterrar este concepto, a golpe de cubrir todos los géneros informativos desde primera hora de la la mañana hasta la noche”, ha dicho el director adjunto de La Sexta Noticias, Álvaro Rivas.

“En doce años nos hemos convertido en uno de los altavoces informativos más grandes por tamaño y por volumen”, ha ha agregado González Antón defendiendo a La Sexta Noticias como un referente dentro del panorama informativo español. La media de los informativos de la cadena terminaron la temporada pasada con más de 1,2 millones de espectadores (1.217.000) igualando su máximo de cuota de pantalla con un 10,5% de share.

César González Antón y Álvaro Rivas han coincidido en que han llegado a un punto de madurez que les sitúa como el referente informativo con el mayor altavoz de todo el panorama mediático español. Y han recalcado que el punto de inflexión se ha conseguido a partir del 15-M, “cuando ninguna cadena quiso informar de este hecho y nosotros estuvimos ahí para contarlo”, han dicho.

Presiones políticas

¿Presiones políticas? “Las presiones políticas han sido siempre habituales y de todos los colores. Si no las recibiéramos me preocuparía, porque significa que molestas y la clave es abstraerse y sacar a la luz toda la información que consideremos necesaria”, ha dicho González Antón. Respecto de la nueva situación política ha dicho que “es mucho mejor para nosotros”, con un panorama político más fragmentado "el periodista trabaja con mejores herramientas".

¿Nuevos proyectos? Álvaro Rivas ha indicado que uno de los retos pendientes es el mundo digita, la información en internet y la construcción de una página web que esté al nivel informativo y técnico de La Sexta Noticias en la televisión. Otro de los retos será abordar un ambicioso proyecto de renovación de sus informativos deportivos, del que se darán detalles en las próximas semanas.