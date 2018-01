Amazon Prime engorda su catálogo audiovisual en España para subir sus precios

A finales de 2016 Amazon Prime Video desembarcaba en España con un reducido catálogo de series y películas. A diferencia de Netflix y HBO, la televisión en streaming del gigante de la distribución llegaba de manera discreta y sin ninguna campaña de comunicación ni de publicidad que le ayudase a darse a conocer.

¿Su gran valor? El servicio se incluyó en el paquete Prime por 19,95 al año, incluyendo todos los servicios de ser suscriptor premium de Amazon. El lanzamiento de Amazon Prime Vídeo se realizó de manera simultánea en más de 200 países entre sus abonados de Prime, con el objetivo de que -en los meses sucesivos- se lanzara comercialmente en cada uno de los mercados en los que se planeaba hacerse fuerte.

Y España no fue una de sus prioridades. Nuestro mercado recibió Amazon Prime Vídeo con un reducido catálogo en el que encontramos series como Man in the High Castle, la adaptación del libro homónimo del escritor Philip K. Dick y The Grand Tour, el nuevo programa de los creadores de Top Gear. También llegaron Transparent, Mozart in the Jungle y The Man in the High Castle.

Primera gran campaña de publicidad

Una estrategia conservadora que se mantuvo hasta finales del año 2017, un año después de su llegada oficial a España. Amazon Prime Video lanzó su primera gran campaña de comunicación y -siguiendo el modelo de HBO y Netflix- y apostaron por publicitar sus series y su marca en televisión y vallas publicitarias.

Esta campaña coincidió con los rumores de que la compañía quería subir el precio de su suscripción Prime, hasta ahora su único elemento diferenciador. Desde su llegada a España, Amazon Prime (incluso después de incluir los contenidos audiovisuales de Prime Video) cobra 19,95 euros al año, por los 7,99 euros mensuales del plan básico de Netflix y de HBO.

En el mercado se especula con que el alza de precios oscilaría entre los 20 y 40 euros anuales respecto de los valores que se cobran hasta el momento. En un primer momento, se dijo que el alza se aplicaría en octubre, pero ha quedado postergada y probablemente se ejecute durante el primer trimestre de este año.

Sube el precio en Estados Unidos

De hecho, este viernes se confirmó que el gigante del comercio electrónico aumentó en un 18,2% el precio de la cuota mensual de su servicio Prime en Estados Unidos, desde los 10,99 dólares hasta los 12,99 dólares, aunque mantiene la tarifa anual en 99 dólares. Un camino que también han recorrido en Netflix, que en España subió sus precios en octubre de 2017. Un euro más en su tarifa estándar y dos euros en su tarifa premium.

En estos momentos los servicios que ofrece Amazon a sus clientes no justificarán una subida de estas características. Y es aquí donde entra Prime Video. La compañía anunció en diciembre un acuerdo a tres bandas con Atresmedia, Mediaset y RTVE. Desde 2018 Amazon Prime Vídeo podrá emitir tanto en España como en el resto del mundo las producciones más destacadas de estos grupos audiovisuales.

Un acuerdo que busca engordar su catálogo de contenidos audiovisuales y así poder justificar un alza de precios, que los analistas ven como inevitable. La clave está en dar más servicios por un mayor precio. Y en esta filosofía encaja perfectamente el poder ofrecer todas las series españolas de éxito. Con un Prime Vídeo desarrollado y con mejores armas, Amazon estará en condiciones de tener una oferta más competitiva.

Triple acuerdo con Mediaset, Atresmedia y RTVE

¿Y qué ofrecerá Prime Vídeo a partir de 2018? En el caso de Mediaset, han comprado los derechos de El accidente, La Verdad, Sé quién eres, Perdóname, Señor, El Príncipe y todas las temporadas de La que se avecina. También se podrán ver El padre de Caín, Anclados, El Rey, La Duquesa, La Fuga, Rabia y Hay alguien.

Atresmedia ha cedido los derechos de emisión de series como El tiempo entre costuras, Vis a Vis, Velvet o El Barco. También se podrán ver Presunto Culpable y Matadero, aún en fase de rodaje. RTVE cedió los derechos de sus producciones más recientes, entre ellas Estoy vivo, Reinas, Isabel y Carlos, Rey Emperador.