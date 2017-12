Los diarios negocian con Google y Facebook la monetización de sus contenidos

Los principales grupos editoriales españoles de prensa tradicional se encuentran desde hace semanas en conversaciones con los directivos de Google y Facebook para buscar puntos en común y lograr acuerdos que les permitan monetizar sus contenidos digitales dentro del buscador y de la red social.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL estos encuentros se están produciendo de manera individual con cada uno de los actores del sector, aunque el objetivo de los editores es buscar acuerdos sectoriales en el marco de su patronal, la Asociación de Medios de Información (AMI).

La AMI está integrada por grupos editoriales como Prisa (El País, As y Cinco Días), Unidad Editorial (El Mundo, Marca y Expansión), Vocento (Abc, El Correo o Diario Vasco), Henneo (Heraldo de Aragón) o Prensa Ibérica (Levante, Información o La Nueva España).

Google, actor principal de la conferencia de AMI

Cuando estos acuerdos comiencen a cuajar, y en una segunda etapa, este periódico ha confirmado que AMI entraría en escena e intentaría articular un pacto 'marco' sobre el que trabajen todos sus asociados, representantes de más de 80 cabeceras -en papel y digital- en toda España.

En la conferencia anual de la patronal realizada este jueves a la que Google acudió como ponente, Javier Moll, presidente de la AMI, realizó una encarnizada defensa de la búsqueda de acuerdos para “conquistar el futuro, mejorar nuestros medios y ofrecer una información de calidad”. Moll, que también es presidente de Prensa Ibérica hizo varios guiños en su intervención a los gigantes digitales.

“No podemos, ni queremos, vivir de espaldas a Facebook y Google” porque estamos ante un cambio de paradigma donde los escenarios se transforman y toca adaptarse desde el punto de vista de esquemas, estrategias o estructura, indicó. Y Google devolvió el guante destacando los progresos de DNI (Digital News Iniciative).

Encuentro con Facebook y Google

Madhav Chinnappa, Director of Strategic Relations, News and Publishers de Google explicó que su DNI ha sido puesto en marcha por el gigante para ayudar a los editores y sus diferentes herramientas que buscan “servir de utilidad a la industria de medios y noticias”.

EL ESPAÑOL ha podido confirmar además que los directivos de AMI sostuvieron un encuentro "cordial" con representantes de Facebook y Google durante la mañana del jueves, “para acercar posturas, pero nada oficial, ni formal”, según indicaron fuentes asistentes a esta reunión.

De momento, las conversaciones son preliminares aunque el objetivo de los editores es que tanto Facebook como Google se comprometan a establecer fórmulas mediante las que se reconozca la importancia del derecho de autor y el valor de los contenidos editoriales. Este reconocimiento pasa necesariamente por el pago por uso de las noticias en sus plataformas, aunque todavía se está lejos de establecer las maneras en que se realizaría esta remuneración.

En agosto de 2016 Google firmó un acuerdo de colaboración con la Federación Italiana de Editores de Periódicos con una inversión trienal de 12 millones de Google y ventajas económicas para los editores de unos 40 millones de euros al tercer año. Los diarios italianos acordaron distribuir sus contenidos por Google Play, utilizar Google Analytics a cambio de proyectos de formación sobre diversas áreas estratégicas.

La otra forma de Google para colaborar con medios europeos es su Digital News Initiative (DNI). En octubre de 2015 anunció un fondo de 150 millones de euros para los próximos tres años con el objetivo de financiar proyectos de innovación periodística, hasta la fecha distribuyendo 94 millones de euros. En su cuarta ronda de financiación se han elegido un total de 102 proyectos de 26 países europeos a los que se van a entregar 20.428.091 euros para apoyar sus iniciativas de innovación en el sector de las noticias. En Espàña se han entregado ocho proyectos, uno de ellos a EL ESPAÑOL.

Tasa Google

La nueva estrategia de AMI (ex AEDE) es radicalmente distinta a la adoptada en el pasado, cuando desde la propia patronal de los diarios se impulsó el establecimiento de la Tasa Google, también conocida como Canon AEDE. Este impuesto impulsado por el Gobierno en el año 2014 -a petición de la patronal de los diarios impresos AEDE- pretendía cobrar un canon al buscador por la indexación de sus artículos y por su uso en redes sociales y cualquier plataforma ajena a sus periódicos.

Finalmente, el Ejecutivo no forzó la aplicación de la tasa y dejó su desarrollo en el aire, pero no pudo evitar que Google decidiese desindexar las noticias de los diarios españoles de su plataforma News. Desde enero de 2015 España es el único país del mundo que no cuenta con este servicio de agregación.

En estos momentos, es Cedro el encargado de recaudar esta “remuneración equitativa”, según le llamó la AEDE, pero no se ha cerrado ningún gran acuerdo para la efectiva aplicación de este canon.