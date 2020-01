La UE reforzará la seguridad del 5G pero salva a Huawei de la prohibición

La Unión Europea ha aprobado este martes un plan para reforzar la seguridad en el despliegue de las redes móviles ultrarrápidas 5G, pero se ha desmarcado de la exigencia de Estados Unidos de prohibir la actividad de la compañía Huawei, a la que la Casa Blanca de Donald Trump acusa de espionaje al servicio del Estado chino. De hecho, la estrategia de Bruselas es muy similar a la adoptada este martes por el Gobierno británico, que sólo excluye a Huawei del núcleo sensible de la red.

"No apuntamos contra tal o cual país o contra tal o cual empresa", ha asegurado el comisario de Mercado Interior, el francés Thierry Breton. "En Europa aceptamos a todo el mundo, todo el mundo es bienvenido. Pero tenemos unas reglas, que son muy claras y exigentes", ha alegado. Pone como ejemplo problemático no sólo el caso de China sino también el de Estados Unidos: las legislaciones de ambos países permiten al Gobierno recabar los datos de los usuarios sin su consentimiento.

La nueva estrategia de Bruselas sobre 5G no cita en ningún momento a Huawei ni a China. Y tanto Breton como la vicepresidenta responsable de Agenda Digital, Margrethe Vestager, han evitado cuidadosamente nombrar a la empresa durante su rueda de prensa. Sólo al final, el comisario francés ha admitido expresamente que la UE sigue contando con Huawei para el despliegue del 5G. Una compañía con la que trabaja por ejemplo Telefónica en España.

"No queremos ningún ostracismo para ninguna compañía. Somos un continente abierto. Tenemos reglas que se aplican a un segmento de las redes 5G. Para las grandes empresas que operan en este entorno -y hay muchas que lo hacen y no se centran exclusivamente en la infraestructura- por supuesto que siguen siendo bienvenidas si respetan las reglas de la UE. Algunas empresas que ustedes han citado son actores importantes para Europa, para la innovación y para los consumidores y este plan no cambia las cosas", sostiene Breton.

Huawei puede ser excluido del núcleo sensible

La compañía china ha celebrado el haberse salvado de la prohibición de la UE. "Huawei da la bienvenida a la decisión de Europa, que permite a Huawei seguir participando en el despliegue del 5G en Europa. Este enfoque no sesgado y basado en los hechos hacia la seguridad del 5G permite a Europa tener una red de 5G más rápida y segura", ha dicho la empresa en un comunicado.

"Huawei ha estado presente en Europa casi 20 años y tiene un historial demostrado en materia de seguridad. Continuaremos trabajando con los Gobiernos europeos y la industria para desarrollar estándares comunes que permitan fortalecer la seguridad y la viabilidad de la red", concluye el comunicado.

Aunque no apunta contra nadie en concreto, la estrategia de la UE sí reconoce el riesgo de interferencia de un tercer país a través de la cadena de suministro de las redes 5G y recomienda a los Estados miembros una serie de medidas paliativas. En primer lugar, los Gobiernos deberán evaluar el perfil de riesgo de los proveedores, teniendo en cuenta los criterios comunes elaborados por Bruselas.

Si un país llega a la conclusión de que un proveedor, por ejemplo Huawei, es "de alto riesgo", podrá excluirlo de las partes del 5G consideradas como críticas y sensibles. La UE pide además a todos los operadores una estrategia de diversificación para limitar cualquier dependencia importante de un único proveedor o de fabricantes con un perfil de riesgo similar.