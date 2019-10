Fridman declara por el caso Zed y reitera que no tuvo participación en la insolvencia del grupo

O.R.

Mikhail Fridman, el magnate ruso actual dueño de los supermercados Dia, ha acudido a declarar este lunes al Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid por su imputación en el caso Zed.

Según un comunicado de LetterOne, el brazo inversor de Fridman, "ha respondido a todas las preguntas mostrando la que siempre ha sido su voluntad de colaborar con la Administración de justicia española". Fridman ha reiterado que no participó en la "insolvencia de Zed" y que "no ha tenido ninguna relación con la gestión o administración" del Grupo.

En cuanto a Pérez Dolset, Fridman ha señalado que solo se ha reunido con él en un par de ocasiones y que "no ha tenido contacto o comunicación con él en relación con el asunto Zed". Además, le ha acusado de aportar documentación falsa que habría conducido a la imputación del dueño de Dia en este caso.

Como ya contó este periódico, Fridman se reafirma en que nunca intentó comprar Zed y fue Dolset quien le presionó para ello. "Fridman no respondió a los intentos del señor Dolset de involucrarlo en ningún asunto relación con Zed", explica LetterOne.

Relación con otras empresas

El magnate ruso también ha respondido a cuestiones relacionadas con otras empresas. "Fridman ha recordado que las compañías en las que participa operan en sectores regulados tales como el bancario (Alfa Bank) y el de telecomunicaciones (Veon), sujetos a estrictos sistemas de corporate governance y de compliance. Fridman no se ocupa del día a día de las operaciones de las compañías en las que participa lo cual incumbe a los directivos y ejecutivos de las mismas en las respectivas áreas funcionales", recoge el brazo inversor en un comunicado.

Además, añade que no tiene " no tiene cargo alguno en Amsterdam Trade Bank que, por operar en un sector regulado, como el bancario, no recibe instrucciones de su matriz Alfa Bank de la que es accionista".

Ajeno al nombramiento de Wakkie

Uno de los aspectos a los que apunta Dolset en este caso es que el administrador, en principio independiente, Peter Wakkie, tenía relación con Fridman. Sin embargo, en su declaración el dueño de Dia ha insistido en que "no conoce ni ha tratado nunca con el Sr. Peter Wakkie; tampoco participó en su nombramiento como director de Zed+, que se hizo de forma independiente por orden de la Sala de Empresas del Tribunal de Apelación de Amsterdam".

En definitiva, Fridman ha mantenido su discurso en el que considera que "no tiene participación en los hechos investigados ni por ende ninguna responsabilidad legal atribuible en relación con los mismos".