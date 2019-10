Los ‘señores del ladrillo’ piden construir más vivienda para acabar con las subidas del alquiler

Los precios de los alquileres siguen subiendo. El precio medio repuntó un 4,14% en el tercer trimestre del año, según pisos.com. ¿La renta media? 982 euros, lo que supone 308 euros más que la media presentada por el Ministerio de Fomento en su última actualización de las rentas. Pero más allá de los números, lo importante es la tendencia: las rentas siguen subiendo a medida que pasan los meses.

¿A qué se debe este alza, sobre todo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona? Básicamente a un aumento de la demanda, y a una falta de stock para atender las necesidades. Así que los partidos políticos ya han puesto encima de la mesa algunas ideas que tienen para relanzar este mercado.

La propuesta más destacada la ha hecho el Partido Socialista, quien aboga por dar ayudas a los jóvenes para que tengan acceso al alquiler, pero también por tender la mano “a los grandes tenedores” de vivienda para que saquen al mercado todas aquellas que tienen vacías.

Aunque no existe una cifra exacta, esos grandes tenedores (generalmente fondos de inversión) tienen en su poder en torno al 4% de las viviendas que están en alquiler. Es cierto que algunos pueden tener viviendas vacías o que destinen a otros fines como la venta, pero la mayor parte del mercado pertenece a los particulares.

Sea como sea, las sociedades de inversión como Aliseda o Testa Inmobiliaria ya avisan de que la solución a los problemas del alquiler no pasa por un control de precios o por poner más trabas al alquiler. Todo lo contrario, indican. Según el CEO de Aliseda, Eduard Mendiluce, cuanto menos se intervenga en el mercado, mucho mejor.

Ojo a las capital

Tal y como explicó Mendiluce en el foro Inmonext organizado por Idealista, en estos momentos es importante no olvidarse de que las soluciones al mercado del alquiler no pueden tratarse por igual en toda España. “No es lo mismo Madrid y Barcelona que el resto de provincias en donde la renta mensual es inferior a los 500 euros”, por lo que pidió tener cuidado ya que “hay que apostar por todas las provincias”.

Así que para el CEO de Testa, Wolfgang Beck, la solución a los precios del alquiler en las grandes ciudades, pasa por “construir más viviendas” y, por tanto, “atraer el capital de fuera y no asustarlo”, en referencia a las tentaciones de poner encima de la mesa una posible limitación a los precios del alquiler.