Pepe Domingo Castaño: renovación con fecha de caducidad para 'jubilarse' al estilo Carlos Herrera

"Seguiré mientras siga Carlos Herrera". La frase es de Pepe Domingo Castaño (Padrón, 76 años), el mítico animador de los deportes de Cope que confirmó su permanencia en el equipo de la emisora de los obispos durante la presentación de temporada realizada esta semana en Madrid. Medio en broma, medio en serio, Pepe Domingo aseguró que se queda, aunque nuevamente se negó a dar plazos.

Lo cierto es que, por el momento, los oyentes de Cope podrán seguir escuchando el mítico “Hola, Hola” en Tiempo de Juego, en la voz de uno de los principales responsables del éxito comercial del equipo de los deportes y uno de los precursores de la inserción de publicidad en los diferentes formatos radiofónicos. "Mi hijo quiere ser Pepe Domingo Castaño", decía el expresidente Mariano Rajoy en enero de este año, una prueba del reconocimiento de los oyentes para el comunicador.

No obstante y bromas aparte con Carlos Herrera, la realidad indica que nada ha cambiado en cuanto al futuro de uno de los iconos de la parrilla de deportes de Cope. Desde el año 2015 deshoja la margarita año a año para firmar sus renovaciones siempre por una temporada. Cada primavera se hace "sus análisis de salud y de ilusión y si se ve con ganas, sigue otro año más”, dice un directivo del mundo radiofónico que le conoce de cerca.

Una dinámica que comenzó después de que caducara el primer contrato (2010-2015) firmado por el equipo de deportes Cope al completo con Paco González a la cabeza. Todas las figuras como el propio Paco, Manolo Lama, Xuancar o Juanma Castaño lo hicieron hasta 2020, mientras que Pepe Domingo lo hizo solo por un año. ¿La razón? El animador atravesó por problemas de salud por esas fechas y sus médicos le recomendaron que se lo tomara con más calma.

La decisión, en mayo

El resultado es que cada primavera realiza un cónclave con sus doctores, se toma la temperatura "de la ilusión" y decide. Un proceso que suele realizarse en mayo, cuando confirma a los directivos de Cope que seguirá un año más en antena. Un proceso que se ha repetido este curso.

A día de hoy, según ha confirmado este diario, su presencia en Cope está garantizada solo hasta el final de temporada “y ya en mayo decidirá”, dicen quienes le conocen. Ello, pese a la nueva renovación del equipo al completo hasta 2025.

¿Y qué pasará en mayo? “Nadie lo sabe, todo depende de cómo se sienta él cuando llegue esa fecha”. Las fuentes consultadas indican que como todos los comienzos de temporada está pletórico y lleno de ganas, pero que con el avance del curso y del año se va notando el cansancio. En estos momentos, Pepe Domingo tiene 76 años y más de 55 de carrera profesional, por lo que es evidente que se encuentra en la parte final y que la jubilación está algo más cercana.

El propio Pepe Domingo reconocía en una entrevista hace tres años que estaba más cerca de la retirada, pero no quería que fuera traumática. En ese momento planteaba un cese de funciones “escalonado”.

“Yo creo que lo mejor es ir preparando a la gente para esta nueva etapa en la quiero ir descubriendo nuevos caminos y nuevas fórmulas en las que pueda ir sumando. No voy a desvincularme del todo, pero creo que es una manera de no dejarlo de golpe y que no sea traumático ni para mí ni para el equipo de Tiempo de juego”, dijo en ese momento.

El camino de Herrera

En efecto, tres años después sale mucho menos en antena, pero todavía no se produce la anunciada jubilación. “No es casualidad que se compare con Herrera porque está siguiendo el mismo camino de retirada progresiva”, dice quien le conoce de cerca. En efecto, como este periódico ha venido contando, Herrera está comenzado a rodearse de colaboradores para poder realizar una retirada escalonada de las ondas.

En este punto ha fichado esta temporada a Pilar García Muñiz para que se haga cargo de la primera parte del programa y hace un cásting para encontrar un sustituto de la franja de magazine, de momento con tres candidatos: Goyo González, Agustín Bravo y María José Navarro. No hablamos de una retirada abrupta ya que es probable que Herrera nunca termine de divorciarse definitivamente de la emisora de los obispos.

Lo que sí es verdad es que ya desde esta temporada dejará de estar en el micro las siete horas habituales. A medida que sus sucesores se consoliden, ese adiós se hará más patente. Lo mismo que Pepe Domingo, con la diferencia que encontrar un animador como él es casi imposible.

Imán para los anunciantes

Pepe no solo es el alma de las tardes de Tiempo de Juego, sino que también es el imán de los anunciantes del programa. Los patrocinadores piden que sus cuñas las diga el propio Pepe en persona, una gran demanda que ha generado que haya actualmente una lista de espera de anunciantes esperando para poder entrar a ser parte de los fines de semana deportivos de Cope.

Otra similitud con Herrera. Herrera en Cope y los deportes son los dos motores de la facturación económica de la cadena y dentro de los deportes Pepe Domingo es el principal protagonista. No obstante, y a diferencia de Herrera, la continuidad del animador no está supeditada a encontrarle un sustituto sino que simplemente a la voluntad que él tenga de continuar.

Con todo, esto no impide que Cope se cubra las espaldas y empiece a sondear nuevos animadores, un rol del que no anda sobrado el mundo radiofónico español. Siempre se ha especulado de que es una labor que podría cubrir Gemma Santos, pero en la cadena son discretos y prefieren no dar pistas.

Confían en tener su “Hola, hola” semanal varios años más y a Pepe Domingo colaborando aunque sea de manera esporádica durante en el largo plazo. Todo se andará. El primer paso para ello es 'convencerle' de que siga el próximo mes de mayo.