Promarca: “Casi el 50% del gran consumo está en manos de cadenas que no apoyan a las marcas”

En los últimos nueve años, el número de innovaciones introducidas en el sector del Gran Consumo en España se ha reducido un 30%. Así lo recoge el informe Radar de la Innovación, elaborado por la consultora Kantar para Promarca, la asociación que engloba a fabricantes de Gran Consumo .

Pese a esos datos, 9 de cada 10 innovaciones son producto de fabricantes, mientras que el resto provino de las marcas blancas. Por eso, Ignacio Larracochea, presidente de Promarca, se muestra preocupado y critica que ciertas cadenas de supermercados no apuesten por las marcas de fabricante, beneficiando a sus enseñas.

“Es muy preocupante que tanto el líder en cuota de mercado (Mercadona) como el que más creció en número de hogares el año pasado (Aldi) sean supermercados que no apuestan por las marcas”, apunta Larracochea. El motivo, según el presidente de Promarca, es que “la innovación produce cambios en la demanda” y es capaz de “generar un interés renovado en una categoría de productos”.

Larracochea considera que las marcas no innovan tanto como años atrás porque siempre “hay un cierto riesgo” y porque “casi el 50% del mercado está en cadenas que no quieren apoyar a las marcas y sus propias marcas innovan poco”. “Si se favorece la marca blanca no se introducen las innovaciones y si lo hacen, es con una copia”, critica.

El presidente de Promarca señala que las marcas que apoyan más sus enseñas “no incorporan las innovaciones de fabricante a sus lineales hasta que no tienen su propia versión. Puede ser legítimo o no, pero no quieren tener un competidor en sus lineales”.

La innovación

El presidente de Promarca describe la innovación como “la introducción de un producto con algún ingrediente o algo que no existía previamente”. “Siempre que no hay patente o modelo de utilidad, tu puedes copiar una idea; lo ilegítimo es copiar el envase, hacer que se parezca tanto a otro que pueda producir una confusión en el consumidor o una asociación indebida”, describe Larracochea.

Pero no todo es negativo. “En España hay cadenas que no se llaman Mercadona, Lidl ni Aldi que están creciendo. Consum en Valencia, Ahorramás en Madrid, muchos supermercados regionales están creciendo y estamos viendo un crecimiento en Carrefour o El Corte Inglés. Son cadenas con marcas que también crecen”, añade el presidente de Promarca.

Además de cadenas que sí apuestan por las marcas de fabricante, el presidente de Promarca señala que “el online ha dado muchas alternativas al consumidor”. Sin embargo, considera que “todavía representa un porcentaje muy pequeño”.

“Crear un producto imprescindible”

Para que los fabricantes sigan innovando, Promarca considera que es “imprescindible apoyarse en los distribuidores e intentar que se tomen medidas para que haya una competencia leal entre las partes”. Larracochea insiste en que la asociación que preside representa un 7,4% del PIB que junto con el sector de la restauración genera más de un millón de puestos de trabajo, “tres veces más que la marca blanca”.