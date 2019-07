El cannabis llegará a tu supermercado: bebidas, cremas y hasta comida preparada con 'maría'

Es un gigante en bolsa. Su capitalización bursátil alcanza los 80.000 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. Una cifra que supera el valor en bolsa de Inditex y que está algo por debajo del de Banco Santander. Es el cannabis, un sector en crecimiento que no solo puede revolucionar las finanzas, sino también el gran consumo.

Según el informe The Cannabis Index: where will legalisation move next? de Euromonitor International, el español es el noveno mercado mundial, por delante de Países Bajos, que ocupa la décima posición. El mismo documento estima que el mercado legal de esta planta alcanzará los 166.000 millones de dólares en 2025.

Actualmente, alrededor de 30 países permiten el uso medicinal del cannabis, que cuenta con 200 millones de consumidores y con más de 200 empresas cotizando relacionadas con esta actividad. En España, su cultivo y comercialización debe ser autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y sólo seis entidades han conseguido luz verde.

Cija Preservations, DJT Plants, Phytoplant Research, la Universidad Politécnica de Valencia y dos gigantes: Alcaliber y Cáñamo y Fibras Naturales, esta última comprada por la canadiense Canopy Growth cuyas acciones se han revalorizado un 24% en el último año. Alcaliber fue la primera en conseguir la autorización de la AEMPS y en 2017 facturó 61 millones de euros, según datos de Insight View.

A diferencia de Estados Unidos o Canadá, en España “los únicos productos regulados son fármacos y se regulan y distribuyen desde el sector farmacéutico”, apuntaba Bernardo Soriano, CEO y cofundador de S&F Abogados, en un desayuno organizado por Investing.com. Según este experto, “a nivel político hay mucho bloqueo en España para la regulación lógica del cannabis”.

Bebidas con cannabis sin azúcar

Pese al “bloqueo”, “cada vez hay más sectores interesados en esta industria, compañías de biotecnología, desarrollo financiero, desarrollo a nivel de socimis, alcohol y tabaco”, destacó en el mismo evento, Pablo Gil, director de Método Trading y estratega de mercados en XTB.

De hecho, Euromonitor International considera que el cannabis podría provocar cambios significativos en el sector del gran consumo si se legaliza. Según el informe Here comes Cannabis: How Legalisation will disrupt global industries la legalización del cannabis permitiría el uso de del CBD y del THC (componentes del cannabis) en productos de belleza, bebidas o incluso alimentación envasada.

“La industria global de bebidas sin alcohol se mueve hacia la tendencia saludable y de bienestar”, explica el informe. En la misma línea apunta que si la popularidad de las bebidas sin alcohol crece y la de las bebidas azucaradas decae, surge “una oportunidad para el desarrollo de bebidas con cannabis”.

En cuanto a la alimentación, Euromonitor justifica que los productos con CBD, que actualmente se concentran en los dulces podrían expandirse a las pastas, las sopas o los snacks en general si el cannabis se legaliza.

En definitiva, son varios lo expertos que confían en el “potencial” del cannabis. Se trata de un sector en desarrollo en el que según XTB, cada vez más compañías están empezando a invertir pero que todavía presenta retos. “Tenemos que ofrecer transparencia y mucha responsabilidad sobre este sector a los gobiernos”, sentenció Juanma Fernández, director comercial de MJ Freeway España y CEO de SmokApp.