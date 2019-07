Yovav Meydad (Moovit): "Ya tenemos 23 millones de usuarios en España"

Como toda revolución, la de los servicios de movilidad urbana ha traído muchas ventajas a los usuarios pero también nuevos problemas. Para poder usar los patinetes, el carsharing, el motosharing o las bicis eléctricas que están conquistando las ciudades, un ciudadano tiene que descargarse una aplicación por servicio, hacerse un perfil e introducir tanto sus datos personales como el método de pago.

Esta atomización de la oferta está generando una gran fricción a los usuarios que, si bien valoran los beneficios que estas nuevas oportunidades les permiten a la hora de moverse por la ciudad, muchas veces terminan por no usarlas debido a que no quieren darse de alta en una nueva aplicación.

En paralelo al fenómeno de estos servicios ha florecido el de las plataformas de movilidad. Aplicaciones que están intentando posicionarse como agregadores en los que los usuarios tengan acceso a toda la información posible. Desde las frecuencias de un metro o un autobús al número de bicis que hay en una estación, pasando por conocer la ubicación de un coche compartido.

Un servicio que, en el universo de Tolkien, sería un intento de anillo único que otorgue el control de toda la oferta de la movilidad urbana a los usuarios. Este es el propósito de Moovit, start-up fundada en 2012 que persigue "democratizar el acceso a la movilidad de todos los ciudadanos independientemente de su edad o clase social".

Una visión que Yovav Meydad, CMO de Moovit, coloca en el centro del día a día de la empresa. "Pensamos que la movilidad es algo más profundo aún que la lucha contra la congestión de tráfico o de la sostenibilidad. Además de eso, que es muy importante, la movilidad es un derecho básico para todos los seres humanos. Creemos que cualquier persona, independientemente de su edad o su situación económica tiene el derecho de moverse de forma libre".

23 millones de usuarios en España

En los siete años de vida de Moovit la compañía ha ido evolucionando de forma importante. La empresa nació como una aplicación para que los usuarios tuvieran integrada la información del transporte público de sus ciudades. En España, no tardaron en llegar a acuerdos con entidades como la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Madrid lo que hizo que la aplicación comenzara a popularizarse en nuestro país.

Moovit cuenta con 23 millones de usuarios en España. Una cifra que la convierte en la principal plataforma de servicios del país y que Meydad pretende aumentar en los próximos años. "Ofrecemos servicio en 60 ciudades a lo largo de España. Estamos en municipios como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao pero también ciudades pequeñas como Ferrol. En el caso de los municipios de menor tamaño muchas veces somos la única fuente de la información sobre los servicios de movilidad para ellos".

Las previsiones indican que en 2030 el 60% de la población mundial vivirá en ciudades. "En una década tendremos un 50% más de personas en las urbes. Los sistemas de movilidad van a estar más congestionados, más gente va a necesitar moverse… Tenemos que pensar en soluciones sostenibles porque va a ser crítico para nuestro futuro" señala Meydad.

Del mismo modo que los servicios de movilidad han evolucionado, Moovit ha ido ampliando su oferta de servicios. La compañía estuvo centrada durante los cinco primeros años en ofrecer la información sobre servicios de transporte. En los dos últimos años ha evolucionado para aprovechar toda esa información que recoge para crear su modelo de negocio.

"Gracias a toda la información que gestionamos hemos podido crear dos soluciones que comercializamos tanto a municipios como a grandes empresas como Uber o Microsoft. Con los primeros tenemos una información de analítica que les permite planificar su oferta de transporte tomando decisiones en base a datos. Tener acceso a toda la información que recopilamos les permite ver patrones a partir de los que pueden adaptar su oferta" explica el directivo de Moovit.

En lo que tiene que ver con las grandes empresas, esta startup ofrece acceso a sus apis para que compañías como Uber o Microsoft generen productos aprovechando la información que obtienen de Moovit y agregándola a la que ellos gestionan.

Datos anónimos

La utilización de datos está bajo el foco tras los problemas que han sufrido compañías como Facebook. En este punto Meydad se muestra contundente. La compañía utiliza por un lado los datos de los servicios de transporte públicos y por otro los que generan los usuarios que usan la app. Una información que desde Moovit señalan que está totalmente anonimizada.

"En Moovit no tienes que crear un perfil, no nos tienes que dar un correo. Nosotros no necesitamos esa información. No tenemos acceso a datos privados. En el momento que te descargas la app ya puedes usarla. Cuando creamos informes no miramos a usuarios individuales. Analizamos las tendencias de lo que hacen grupos de usuarios. Por ejemplo, en un barrio nos interesa qué grupo de personas se mueven a otra parte de la ciudad, qué modo de transporte usan, a qué hora lo hacen" indica Meydad.

Si importantes son los retos del presente más lo son aún los del futuro. Moovit aspira a solucionar el problema que tienen los usuarios a la hora de enfrentarse con tantas aplicaciones distintos de servicios de movilidad. Algo que el CMO de la compañía no ve muy lejos. "Queda poco tiempo para que los usuarios puedan beneficiarse de usar el mayor número de servicios posible sin tener que descargar varias aplicaciones, abrirse perfiles en ellas, meter su tarjeta... Será un proceso similar al que tuvimos hace unos años con las empresas de transporte. Antes no querían darnos sus datos, se negaban a compartir sus horarios. Ahora eso ha cambiado. Con el pasará algo similar. En 10 años no habrá jardines cerrados. Los usuarios podrán hacerlo todo en una sola plataforma y todos los involucrados recibirán sus ingresos. Esa facilidad generará mucho negocio para todos".

En este punto Meydad señala a los entes municipales como pieza clave terminar de impulsar esta nueva etapa. "Necesitamos trabajar codo con codo con los municipios y las compañías de transporte. Con su apoyo, todos los involucrados en el negocio de la movilidad alinearán sus intereses. Y es que, el principal interés de todos es que el usuario reciba el mejor servicio. Una vez puedan cerrarlo todo desde una sola plataforma mejorará la experiencia de movilidad en su conjunto y les será mucho más fácil no coger el coche".

En definitiva, estamos en los inicios de una nueva era de la movilidad. Una etapa en la que los nuevos servicios están impactando ya en cómo las personas se mueven por la ciudad pero aún hay piezas que están buscando su encaje. Lo que parece claro es que, el día que den con la tecla, negocio no va a faltar.