Este es el secreto de Lidl para que su robot de cocina sea tres veces más barato que Thermomix

Causa furor cada vez que lo pone a la venta. Lidl ha encontrado en su robot de cocina la gallina de los huevos de oro. Asegura la alemana que no tiene nada que envidiar a Thermomix, a pesar de que lo vende tres veces más barato que su principal competidor. ¿Cómo lo hace?

La fórmula está basada en su tamaño, primero, y en quién le fabrica los productos, después. En este sentido, la cadena de supermercados está presente en 30 países, donde tiene más de 10.500 tiendas. Cuando pone a la venta un artículo esperado como éste, o como la panificadora, lo hace casi al mismo tiempo en todos los países. Por eso, tiene el pico de ventas más que asegurado.

El robot de cocina, de la marca de Lidl Silvercrest -como todos sus pequeños electrodomésticos-, se distribuye a todas las tiendas desde Hoyer Handel, una de sus centrales de compras. Aquí está otra de las claves del precio bajo. Los productos de esta central se producen principalmente en el sur de China, lo que abarata los precios.

Si a la fabricación en China le sumamos la distribución y venta en 30 países a través de las tiendas Lidl, la incógnita del precio bajo queda resuelta.

Productos chinos supervisados en Alemania

No obstante, no todos los productos de Hoyer Handel están fabricados por el mismo proveedor. Eso sí, todos se producen en China. "Nuestros productos deben ser asequibles para todos, pero no a cualquier costo", cuentan desde Hoyer Handel.

En este sentido, la compañía asegura que supervisa el producto desde el inicio hasta el final. "Aseguramos nuestros altos estándares de productos a través de inspecciones de calidad diferenciadas por institutos de pruebas alemanes y nuestras funciones de control de calidad internas tanto en Hamburgo como en el Lejano Oriente", indican.

La licuadora, los altavoces o la maquinilla de afeitar: Hoyen Handel nutre el bazar de Lidl cuando se trata de pequeño electrodoméstico. "Nos hemos especializado en el campo de la electrónica: producimos bienes de consumo para los segmentos de cocina, hogar, cuidado personal y electrónica de consumo", cuentan desde la central de compras, que asegura que trabaja en estrecha colaboración con sus oficinas de compras en Hong Kong y Shenzhen.

Después de ponerlo a la venta en España de forma online hace unos días, Lidl abrirá este sábado sus tiendas con el Monsieur Cuisin Connect en sus lineales. Todo hace prever que la alemana volverá a conseguir que el artículo se agote en cuestión de horas.