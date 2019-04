Adiós a la opa china sobre EDP: los accionistas de la portuguesa no aceptan su última condición

No habrá opa china sobre EDP. La asamblea de la portuguesa no ha accedido a la condición impuesta por China Three Gorges (CGT), que había solicitado estos días que los accionistas eliminaran el límite a los derechos de voto recogido en los estatutos.

Durante la asamblea celebrada este martes, el 56,60% han rechazado modificar los estatutos. El resultado negativo en la votación ha dejado la opa sin efecto.

Hace unos días, la empresa estatal china envió una carta al vicepresidente de la asamblea de EDP en la que señalaba que "no renunciará" a que se elimine el límite a los derechos de voto ejercidos por un solo accionista, que se sitúa actualmente en el 25% del capital.

Previamente fue la CMVM, el regulador bursátil luso, quien estableció que, si los accionistas no aprueban cambiar los estatutos en la asamblea de este miércoles y China Three Gorges no renuncia a este requisito, la opa quedará extinta, algo que finalmente ha ocurrido.

China Three Gorges, propiedad del Estado chino, cuenta con el 23% del capital de EDP, el principal grupo energético de Portugal y una de las mayores empresas del país.

Un 'parón' de meses

CGT lanzó una opa en mayo sobre Energías de Portugal (EDP) en mayo, para hacerse con el 77% de la compañía que aún no controla. Casi once meses después, el parón era evidente.

En este sentido, después de que el consejo de administración considerara que la oferta, situada en 9.100 millones de euros, no era suficiente, el último movimiento llegó a comienzos de marzo, cuando el embajador de Estados Unidos en Portugal, Jorge Glass, insistió en que el Ejecutivo de Trump se opone "absolutamente" a la opa.

Así, se puso sobre la mesa que, en el caso de que la eléctrica quisiera seguir adelante, desde EEUU podrían exigir la venta de los activos de la empresa en Estados Unidos. "En ninguna circunstancia los chinos van a controlar lo que EDP tiene en Estados Unidos, el tercer mayor productor de energía renovable", explicó el embajador en una entrevista concedida al medio luso Jornal de negocios.

Ahora, y tras el resultado de la votación, CTG dirá adiós a su oferta.