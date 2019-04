De la Cierva urge a los accionistas de Dia a aceptar la opa de LetterOne

A seis días de que acabe el plazo para aceptar la opa de Fridman sobre Dia, Borja de la Cierva ha hecho un llamamiento a los accionistas. En una carta a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el consejero delegado de la empresa urge a estos a aceptar la opa de LetterOne para devolver a la cadena de supermercados "la estabilidad financiera y patrimonial que le permita continuar en el curso ordinario de su actividad".

"Le escribo en relación con la situación financiera y patrimonial del grupo Dia, cuya gravedad conoce, y que precisa de la ejecución de medidas urgentes que permitan restaurar su patrimonio neto y disponer de la liquidez necesaria para afrontar los próximos vencimientos de deuda financiera y bonos y continuar financiando su operativa", manifiesta.

De la Cierva recuerda a los accionistas de esta forma que si no se acepta la opa de Fridman, "el aumento de capital aprobado por los accionistas y asegurado por LetterOne no podrá ejecutarse". Asimismo, indica que en caso de no aceptarla "existe un riesgo elevado de que Dia no disponga del tiempo necesario para instrumentar soluciones alternativas que le permitan restaurar debidamente sus fondos propios y disponer de la liquidez necesaria para el curso ordinario de sus negocios y, por tanto, se vea abocada a un proceso de restructuración de su deuda (incluyendo canjes de deuda por capital) e incluso a un proceso concursal o de disolución y liquidación de la sociedad". Una serie de situaciones que, según afirma en la carta "podrían comportar la pérdida sustancial o incluso total de su inversión en la compañía".

Dia necesita un aumento de capital para obtener una estructura financiera estable y viable. Los accionistas tenían dos propuestas encima de la mesa, la diseñada y negociada por el Consejo de Administración y la de Fridman, imponiéndose la segunda de ellas, que consiste en un aumento de capital por 500 millones de euros asegurado por el propio Oferente.

Un informe favorable

El Consejo de Administración de Dia, que se reunió el pasado 9 de abril, emitió de forma unánime un informe favorable en relación con la opa ya que esta fue, y sigue siendo, "la única alternativa respaldada por los accionistas de la compañía", declara en la carta.

Recordemos que la cadena de supermercados se enfrenta a elevados riesgos si tanto los accionistas, como los acreedores, empleados, franquiciados y proveedores no aceptan la opa. Y es que de darse este escenario, LetterOne no estará en disposición de ejecutar el aumento de capital aprobado en la pasada Junta de Accionistas.