La reforma laboral del fundador de Alibaba: trabajar 72 horas a la semana para ser feliz

Jack Ma, fundador de Alibaba, ha realizado su particular propuesta de reforma laboral para que sus empleados consigan la felicidad. El magnate ha aconsejado a su plantilla que realicen una semana laboral de 72 horas. Una práctica que en su opinión es una "gran bendición" para los trabajadores.

El empresario más rico de China participó en un debate sobre el equilibrio entre la vida laboral y familiar esta semana. En este encuentro defendió su fórmula '996': trabajar de nueve de la mañana a nueve de la tarde, seis días por semana.

"Personalmente creo que poder trabajar '996' es una gran bendición. Muchas empresas y muchas personas no tienen la oportunidad de trabajar. De esta forma, si no trabaja '996' cuando es joven, ¿cuándo podrás hacerlo?" declaró Ma.

Durante su intervención, Ma explicó que había trabajado muchas horas regularmente mientras construyó Alibaba. "En este mundo, todos quieren tener éxito, una vida agradable, ser respetados... Permítanme preguntarles: si no dedican más tiempo y energía al trabajo, ¿cómo quieren tener éxito?"

Polémica por las condiciones de trabajo en Alibaba

Ma explicó que no se arrepentía de haber trabajado utilizando la fórmula '996' gran parte de su vida. Según su argumento hay "muchas otras personas en la industria tecnológica que no tienen trabajo". Las horas de trabajo en Alibaba han sido foco de polémica, ya que, dentro del sector se considera que la empresa china tiene algunas de las peores condiciones para los empleados.

El jueves, el periódico chino El Diario del Pueblo, publicó un artículo de opinión que argumentaba que la fórmula '996' violaba la Ley del Trabajo de China, que estipula que el promedio de horas de trabajo no puede exceder las 40 horas por semana. "Crear una cultura corporativa de" horas extraordinarias alentadas "no solo no ayudará a la competitividad central de una empresa, sino que podría inhibir y dañar la capacidad de compañías para innovar", dijo el autor anónimo.