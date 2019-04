Encuentran en Amazon cientos de millones de datos de usuarios de Facebook que deberían haberse borrado

Los investigadores de UpGuard, una firma de seguridad cibernética, encontraron gran cantidad de información personal de usuarios de Facebook en los servidores de Amazon.

El descubrimiento muestra que, un año después de que el escándalo de Cambridge Analytica expusiera cómo la información de los usuarios de Facebook es accesible online, las compañías que controlan esa información en cada paso aún no han hecho lo suficiente para ocultar esos datos privados de usuarios, según informa Bloomberg News.

La empresa de medios de comunicación Cultura Colectiva, con sede en la Ciudad de México, almacenó abiertamente 540 millones de registros de usuarios de Facebook. Entre ellos habría números de identificación, comentarios, reacciones y nombres de cuentas.

Esa base de datos se cerró el miércoles después de que Bloomberg alertó a Facebook sobre este problema y la red social contactó a Amazon. Las acciones de Facebook cayeron tras las informaciones de Bloomberg News.

Otra base de datos para una aplicación llamada At the Pool guardaba listas de nombres, contraseñas y direcciones de correo electrónico de 22.000 personas. UpGuard no sabe cuánto tiempo estuvieron expuestos, ya que la base de datos se volvió inaccesible mientras la compañía estaba investigando.