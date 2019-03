Dia acuerda con los sindicatos la reducción del ERE un 22%, hasta 1.600 empleados

La división entre los sindicatos de Dia ha llegado hasta el final. Este lunes, Fetico y UGT han firmado el acuerdo del ERE con la compañía, mientras que CCOO ha evitado plasmar su firma y lo ha dejado en manos de sus abogados.

Así, Dia y los sindicatos mayoritarios, Fetico y UGT, han decidido hacer efectivo un acuerdo de reestructuración de plantilla que afectará finalmente a 1.604 empleados de un total de 26.709 en toda España, de los que 40 serán prejubilaciones. Asimismo, 356 personas podrán ser recolocadas en otros centros de trabajo atendiendo principalmente a cuestiones como la cercanía y el desempeño.

En este sentido, ha informado la compañía mediante un comunicado, el número de afectaciones supone un 22% menos frente a las 2.064 inicialmente planteadas y un 40% menos si se incluyen las recolocaciones. Del total de personas afectadas, 201 corresponden a oficinas (84 de sede y 117 de centros regionales), 308 a almacenes y 1.176 a tiendas.

El proceso del ERE comprende, además, la venta de 258 tiendas en toda España (en las que hay una treintena de compañías interesadas) y se estudiará en cada caso la posibilidad de subrogar los empleos de las mismas a la nueva propiedad.

CCOO se niega a firmar el acuerdo

Con una división entre los representantes de los trabajadores casi desde las primeras reuniones con la compañía, CCOO se ha negado a suscribir el acuerdo en Dia. El sindicato alega que, desde que se aprobara realizar el ERE el pasado 30 de enero, las perspectivas de Dia no son las mismas.

"Ha cambiado el Plan de Negocio y los acuerdos con los acreedores. Van a cambiar el consejo y la dirección de la empresa. Lo único que se mantiene es el sufrimiento de la plantilla. La cuestión es por qué insisten en mantener las medidas traumáticas que les dictaron los acreedores cuando los miembros del consejo saben que van a ser sustituidos. A qué obedece ese empeño", se preguntan en el sindicato.

CCOO insiste en que planteó que las medidas no se aplicasen en tres meses o que fueran "generosos" con las salidas voluntarias, algo que Dia, explican no aceptó. El sindicato reseña que la empresa ni siquiera ha aportado ninguna garantía de no volver a abrir un ERE en el próximo año. "En definitiva, Dia ha eliminado cualquier posibilidad de que CCOO firmara un acuerdo que ya se encuentra en manos de los abogados del sindicato", insisten.