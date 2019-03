Chuck Norris ficha por Telefónica y se “pelea” con Chema Alonso

Muchos tuiteros se habrán sorprendido esta mañana al ver unas fotos en las que el chief data officer y miembro del consejo ejecutivo de Telefónica, Chema Alonso, lucha contra el mítico actor estadounidense Chuck Norris, conocido mundialmente por protagonizar películas como The Delta Force o la recordada serie Walker, Texas Ranger.

En las instantáneas se puede ver a Chema Alonso con su mítico gorro enfrentándose a Chuck Norris en una pelea simulada. “Today, I had some good words with Chuck Norris”, publicó Alonso en sus redes sociales, lo que en español viene siendo algo así como “Hoy he tenido algunas palabras con Chuck Norris”. Y agregó en su Instagram: “Hoy he cumplido uno de mis sueños jugando con Mr. Chuck Norris”.

¿Y qué hacía el responsable de seguridad de la operadora con el actor que saltó a la fama en la década de los ochenta? La culpa la tiene una campaña lanzada por la operadora de telecomunicaciones en Chile para promocionar Play Full, el nuevo plan de televisión por internet de la compañía en el país suramericano. En ella, Norris es el protagonista y precisamente esta semana desembarcó en Santiago, su capital, para el lanzamiento de la campaña.

La operadora ha aprovechado el gran tirón que Norris tiene en Chile y en Sudamérica, tanto en los mayores de cuarenta que le recuerdan de sus películas de acción de bajo presupuesto, como por los más jóvenes que le ven diariamente en internet como un icono de los memes en los que Norris es capaz de repartir patadas y golpes de kárate a una decena de personas en menos de un minuto y sin despeinarse.

Precisamente, en el anuncio publicitario de Movistar en Chile, Norris es El Activador, un sheriff sacado directamente de Red Dead Redemption que busca evitar la instalación de televisión por cable, servicio que -irónicamente- Movistar aún tiene en su parrilla de productos.

Como era de esperar, Chuck Norris es un arma letal y despacha a los ninjas de la instalación de cable sin problemas. Durante el evento realizado ayer lunes, el actor saludó a cerca de tres mil personas que fueron testigos del lanzamiento de la campaña.