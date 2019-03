Diccionario Mercadona-Español: desde el ‘jefe’ hasta el ‘totaler’ pasando por la ‘colmena’

Mercadona no sólo es la compañía que más factura de España, es una que, además, crea sus propios códigos y términos, que sus empleados tienen interiorizados y que, para quienes se aproximan por primera vez al grupo, pueden llegar a suponer un desafío. Algunos de estos 'palabros' nacen y mueren, como la figura del 'interproveedor', que acaba de quedar archivada. Pero otras, como 'El Jefe' (el cliente) seguramente seguirán vivas mientras viva la empresa.

Por su puesto, hay palabras clave para Mercadona como sus marcas. Para el usuario, Hacendado, Deliplús, Bosque Verde y Compy son las puertas de acceso a la compra, al igual que otras como Steinburg, Wild Panther, Almirante y muchas más. Pero aquí van algunos de los términos que utilizan sus profesionales, y que ayudan a entender su forma de trabajar:

Activo2: Una herramienta informática que contiene las principales herramientas formativas de la compañía. Es una plataforma que permite a los trabajadores del grupo interactuar y compartir ejemplos y experiencias.

Capitalismo Consciente: “Igual que las personas no vivimos sólo para comer, tampoco las empresas existimos sólo para lograr beneficios; ahora bien: las personas no podemos vivir sin comer y las empresas no podemos vivir sin beneficios”. El término proviene del libro homónimo de Raj Sisodia y John Mackey, fundador de Whole Foods.

Coinnovación: La compañía diseña sus productos en colaboración con ‘El Jefe’, un proyecto que se inició en 2019 con la Estrategia Delantal, basada en compartir con los clientes experiencias y costumbres de consumo, limpieza del hogar, aseo personal y cuidado de mascotas. La compañía dispone de 19 centros de coinnovación que han tenido un coste de 2,5 millones de euros y en los que se han mantenido 9.000 sesiones con ‘Jefes’.

Colmena: Son los nuevos centros logísticos de la cadena, destinados a la venta online. La primera, que se abrió en Vara de Quart (Valencia), atiende ya 800 pedidos. La segunda, en Zona Franca (Barcelona), comenzará a prestar servicio desde el 12 de junio. La tercera está en Getafe (Madrid) y comenzará a operar a finales de este año o principios del próximo. En todos los casos, el objetivo es ir creciendo en forma de mancha de aceite, poco a poco, por las grandes ciudades del territorio nacional.

El Jefe: Los clientes de Mercadona.

Frescos Global: Juan Roig siempre dijo que las tiendas de frescos eran de las pocas que sobrevivían alrededor de Mercadona y puso en marcha una estrategia centrada en especialistas de frescos. Después de invertir 230 millones, tiene ya 47.000 expertos sumando a charcuteros, pescaderos, fruteros, carniceros o personal de hornos.

Irmadona: El Mercadona portugués. La compañía abrirá 10 tiendas en 2019 en los distritos de Porto, donde se encuentra la sede social del grupo -para no pecar de centralistas-, Braga y Aveiro. Ha invertido 160 millones en la primera fase del proyecto, que se han destinado a construir supermercados, un bloque logístico y a formar una plantilla de 1.000 trabajadores portugueses.

Laboratorio: Así se denomina su proyecto de venta online, ‘Mercadona Online’, que por ahora funciona en una fase de beta permanente. Fue el producto de la interacción de sus clientes y, aunque mantiene la misma tarifa (7,21 euros por pedido, siempre para tickets mayores de 50 euros), cuenta con varias ventajas: desde una interfaz limpísima y una buena aplicación, en ambos casos con fotografías en alta definición, hasta la posibilidad de recibir los pedidos en intervalos de una hora, frente a las dos horas de la web tradicional.

La nueva marca de Mercadona, Listo para Comer

Listo para Comer: La gran apuesta de 2019. En agosto de 2018 la compañía puso en marcha en Burjassot (Valencia) un centro que funciona como laboratorio y que se ha extendido a un total de 11 centros en Valencia, uno en Madrid y otro en Cataluña. Son 35 platos que permiten en algunos casos, como las ensaladas, pizzas y pasta, elevados niveles de personalización. Esta sección estará implantada en 250 supermercados en 2019.

Los 5 Componentes: El Jefe, el trabajador, el proveedor, la sociedad y el capital. La compañía considera que son la clave de todo, que todos tienen que estar bien tratados y que ese es, exactamente, el orden de importancia.

Nuevo Modelo de Tienda Eficiente o Tienda 8: 400 tiendas de Mercadona han sido ya ajustadas para adaptarse a este modelo, que reduce el consumo en hasta un 40% y tiene nuevas secciones como el corte de jamón o el centro de arreglos de cárnicos. Se llaman ‘Tiendas 8’ porque el presidente de la compañía, Juan Roig, considera que la ‘Tienda 10’, el mejor Mercadona posible, aún está por llegar.

Pedido R: También llamado ‘Pedido por Reposición’, es un proyecto en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia en el que el objetivo es reducir el stock en tienda, pasando de los pedidos automáticos por previsión a uno por reposición, ajustado a las necesidades de cada centro. Sirve para reducir los costes logísticos y mejorar el orden e imagen de la sala de venta.

Surtido Eficaz: Así llama Mercadona a las 8.000 referencias de su catálogo.

Totaler: El antiguo interproveedor y los proveedores especialistas han confluido hacia el proveedor Totaler. Durante la presentación de resultados, Roig insistió en que era absurdo que los interproveedores se encargasen de categorías completas. Porque no es lo mismo un fabricante de cordones que uno de productos de limpieza para el calzado. La compañía ya negocia con sus proveedores producto a producto. Para ser un ‘totaler’, debe existir una relación a largo plazo, estos deben desarrollar iniciativas de coinnovación y es imprescindible que aporten diferenciación en seguridad, calidad, servicio y precio, con procesos de elaboración sostenibles y socialmente responsables. A cambio, consiguen un “contrato indefinido” para los productos.

Trencadís: Murales que adornan las pescaderías y los puntos de acabado de carne. Son 573 nuevos murales que han supuesto 1,5 millones de inversión y han sido elaborados por 1.000 personas con discapacidad de 33 fundaciones y centros ocupacionales. Un proyecto desarrollado desde 2011 junto con Pamesa Cerámica.