Las ofertas fantasma inflan la acción de OHL un 43% en lo que va de año

La acción de OHL acumula una revalorización del 43% en lo que va de 2019. El valor de constructora cerró ayer en los 1,05 euros, frente a los 0,65 con los que despidió 2018. Un rally alcista que se ha sustentado en los rumores sobre supuestas ofertas de compra de la compañía que no terminan de llegar.

Los títulos de la constructora se han convertido en unos de los favoritos de los especuladores que han visto como cada rumor de posible compra venía acompañado de un pico positivo en la valoración de OHL.

A finales del mes de enero, el valor de la acción de la constructora llegó a subir un 8% en las primeras horas de la sesión, alentado por una serie de informaciones que apuntaban a que Villar Mir habría recibido ofertas de varios grupos extranjeros para hacerse con el control de la compañía.

La acción de OHL llegó a cotizar en los 0,82 euros por acción durante la mañana del día 31 de enero. Tras ese ímpetu inicial, el valor de la compañía volvió a los 0,73 euros por acción, una caída del 11% del valor desde el pico alcanzado el último día de enero.

Este lunes, OHL se disparó un 6,8% en la sesión de Bolsa ante informaciones sobre una posible venta de la participación del 34,6% que el grupo Villar Mir tiene en la constructora.

Los títulos de la firma recuperaron así la cota del euro por acción y concluyeron la sesión a 1,0545 euros, si bien durante la cotización llegaron a revalorizarse un 10%, dado que marcaron un máximo de 1,0875 euros.

Posteriormente, el grupo Villar Mir indicó que no tenía ningún mandato de venta por su participación en OHL. El 34,5% que controla tiene una valoración que ronda los 103 millones de euros. Los 1,05 euros por acción a los que cotiza la empresa están lejos aún de los 3,09 euros de agosto de 2018.

Si alguien quiere controlar OHL no necesita a Villar Mir

Ante este contexto desde el sector indican que, en el caso de que una empresa quisiera controlar OHL, no necesitaría hacerse con la participación de Villar Mir. Estas mismas fuentes no entienden que, si una empresa está interesada en hacerse con OHL, no aprovechara los más de dos meses que el valor ha estado por debajo de los 0,85 euros.

Cualquier compañía interesada podría haber lanzado una opa y haberse hecho con el control de más del 60% de las acciones de OHL. Nunca es plato de buen gusto contar con un compañero de viaje que controle más de un 30% de una compañía, pero la empresa interesada podría haber tenido el control operativo de la empresa sin contar con Villar Mir.

Así las cosas, los meses previos al verano se esperan definitivos para ver si, finalmente, alguna compañía decide hacerse con OHL. Una situación que aún parece lejana.

OHL perdió más de 1.500 millones de euros durante el pasado año. Durante el último trimestre de 2018, OHL sumó 194 millones adicionales a sus pérdidas de 1.335 millones cosechadas durante los nueve primeros meses del año.

La cuenta de resultados del pasado ejercicio presentó una cifra de ventas de 2.954,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 6,9% respecto al mismo periodo del año anterior, afectado principalmente por una menor actividad en las divisiones de construcción e industrial.

Los primeros seis meses del año serán claves, sobre todo, para conocer la capacidad que tiene OHL de hacer frente a una de las principales demandas de los analistas: captar carga de trabajo que asegure la viabilidad de su negocio en futuros ejercicios.