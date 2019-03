La guerra en Dia llega a los sindicatos: 'a tortas' mientras negocian el ERE

No hay atisbo de paz en Dia; ni entre el consejo y Fridman, ni, ahora, tampoco en los sindicatos. Los representantes de los trabajadores se encuentran sumidos en la negociación del ERE de la compañía, que afectará a cerca de 2.100 personas, pero no van 'todos a una'. Contra todo pronóstico, las reuniones para negociar los despidos han acabado por enfrentarles entre ellos.

La razón del enfrentamiento, apuntan fuentes sindicales a este periódico, están relacionadas con la comunicación de algunos datos que, mientras para unos es necesaria, para otros es inconveniente. En base, el problema se encuentra en que la estrategia no está siendo conjunta. Así, en la mesa de negociación se han creado dos bandos: Fetico y UGT, por un lado, y CCOO, por otro, al que acusan los primeros de tener un comportamiento "torticero y" "partidista".

¿Por qué? Para entender el enfrentamiento hay que remontarse al lunes, cuando compañía y sindicatos se sentaron por segunda vez con la documentación que entregó Dia estudiada. Tras esa segunda reunión (la primera fue el 22 de febrero), los tres sindicatos enviaron un comunicado conjunto por la noche en el que contaron que la compañía había puesto sobre la mesa el plan estratégico, pero que no les convencía.

Fetico, UGT y CCOO pedían, en definitiva, que se ampliara el plazo de negociación del ERE hasta después de la junta de accionistas de Dia, que se celebra el próximo 20 de marzo, puesto que "las decisiones que allí se tomen" podrían afectar a la negociación. Además, los tres pedían más información a la compañía como los datos económicos de las tiendas, cuántos trabajadores afectados por el ERE tienen más de 50 años, etc...

El vídeo difundido por CCOO a sus trabajadores por el ERE de Dia

Normalidad en una negociación de este tipo hasta que, denuncian Fetico y UGT, CCOO toma vía libre. A media mañana del martes, el último sindicato envía un comunicado propio, sin acordarlo con los otros representantes presentes en la mesa, en el que mantiene la postura compartida por los tres, pero en el que añade datos sobre la afectación de los despidos por tipos de centro y comunidades, algo que Fetico y UGT no toleraron, acusando a CCOO de "romper la unidad sindical".

En un duro comunicado firmado por Fetico y UGT, este miércoles arremetían contra CCOO por "el ejercicio de irresponsabilidad con el que está actuando" (...) "nos ha dejado atónitos a quienes llevamos muchos años defendiendo los derechos de los trabajadores, algo que jamás habíamos visto en la negociación de un expediente de regulación de empleo". Un comportamiento que, acusan, está motivado por "las elecciones y el crecimiento de delegados de CCOO". "Tras pactar la parte social una estrategia conjunta, CCOO se desmarca con fines electoralistas", insistían.

La versión de CCOO: se estaban defendiendo de Dia

Preguntados por esta cuestión, desde el sindicato CCOO alegan que el comunicado que enviaron venía motivado por la acusación directa del departamento de Recursos Humanos de Dia que, explican, envió una nota a la delegada del sindicato acusándoles de no estar teniendo una actitud responsable. "Decidimos contestarles. Y en el comunicado desarrollamos puntos que están en el conjunto", explican fuentes del sindicato.

Eso sí, con algún matiz. En concreto, con los datos de afectación por comunidades. "Ellos entienden que esto no está bien, nosotros creemos que atiende a la necesidad de informar a los trabajadores", argumentan, insistiendo en que nunca se puso sobre la mesa que esos datos no podían ser comunicados. Desde Fetico, el sindicato que tiene más del 70% de la representación sindical, insisten: "Hay que sacar una información muy clara que no ponga a la plantilla más nerviosa de lo que ya está".

CCOO se defiende, expresando que no entiende un comunicado de sus compañeros de mesa en esos términos. "El conflicto está con la empresa y no con los sindicatos. Sería absurdo realizar cualquier tipo de acto electoralista con una empresa que está pasando por momentos muy delicados. Nuestros actos no vienen motivados por esto", reseñan fuentes del sindicato.

Un rifirrafe entre los representantes de los trabajadores que poco o nada ayuda a la situación por la que está pasando Dia. Este mismo jueves, los tres, Fetico, UGT, y CCOO, volverán a verse las caras en la mesa negociadora del ERE, convocada para este día. Tras el encuentro, tendrán que decidir si vuelven a firmar juntos o si la "unidad sindical" sigue rota.