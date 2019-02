Abanca recupera los cajeros pero mantiene la caída 'online'

Han conseguido restablecer el servicio en cajeros, pero la banca electrónica sigue dando problemas. Abanca lleva 24 horas afectada por un fallo técnico que todavía no han podido solventar del todo.

Este martes, la entidad prometió a los clientes que no pudieron sacar dinero de sus cajeros que podrían hacerlo en cualquier otra entidad y después se le devolverían las comisiones

En estos momentos nuestras oficinas y cajeros funcionan con normalidad tras subsanar el fallo técnico en las comunicaciones. Seguiremos recuperando la funcionalidad del resto de los servicios. Os pedimos de nuevo disculpas por las molestias causadas. — ABANCA (@SomosABANCA) 27 de febrero de 2019

"En estos momentos nuestras oficinas y cajeros funcionan con normalidad tras subsanar el fallo técnico en las comunicaciones", ha apuntado la entidad en Twitter este miércoles. No obstante, la banca electrónica continúa dando problemas. "Seguiremos recuperando la funcionalidad del resto de los servicios", ha insistido.

Abanca, foco de noticias

Esta está siendo una semana en la que Abanca no deja de saltare a la palestra. También este martes, el banco anunciaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV) que no continuará adelante con su proceso de compra de Liberbank, y que no lanzará una opa por la compañía.

A juicio de la entidad no se dan las circunstancias para garantizar el estudio de la operación, y consideran que el plazo de diez días que la CNMV le ha dado para comunicar formalmente el proceso de compra no es suficiente como para poder tener todo bien atado.