Cabify, el único unicornio español, vetado del Mobile y del 4YFN

La política ha llegado al Mobile World Congress. Habrá quien diga que no es nuevo y que el besamanos, el Rey y la comitiva que visita el mayor congreso de telefonía móvil del mundo ya eran parte del programa, pero en esta edición la política ha ido un paso más allá. Y es que Cabify, la única start-up española que ha conseguido convertirse en unicornio (ser valorada por encima de los 1.000 millones de euros) ha sido vetada por la organización.

La compañía debía participar, tal como ha adelantado El Mundo, en una conferencia sobre el crecimiento de las start-ups españolas, y no deja de ser irónico que siendo la que más lo ha hecho haya quedado fuera. Según ha podido confirmar este periódico, las razones son políticas.

Fuentes cercanas a Cabify han explicado que se les comunicó la decisión hace un mes tras haber sido invitados a participar en la charla From Zero to Hero: Fastest-Growing Startups in Spain impulsada por Wayra, la aceleradora de Telefónica.

Desde la organización del 4YFN confirman que se ha eliminado a Cabify de la lista de invitados por “razones políticas”. “No está en nuestro ánimo involucrarnos en temas políticos”, han justificado. Sin embargo, desde Cabify niegan que su intención fuese aprovechar su participación para lanzar un mensaje político.

Entre la Generalitat y el Ayuntamiento

La puesta en marcha del ‘decretazo’ de la Generalitat que aprobaba las demandas del sector del Taxi y ponía en marcha la precontratación para las VTC, llevó a Cabify y a Uber a abandonar la capital catalana. Desde entonces, fuentes del sector explican que “ambas están demonizadas por su relación con la administración de Colau”.

En este sentido, varias fuentes confirman a este periódico las presiones desde la Consejería que dirige Damià Calvet y también del president de la Generalitat, Quim Torra, para que Cabify no haya estado presente en el Congreso de las start-ups que se celebra estos días en Barcelona.

Las primeras consecuencias de la marcha de estas empresas ya han llegado con la celebración del Mobile World Congress donde se han sucedido largas colas para coger un taxi. Otras compañías, como Here Mobility, han puesto a disposición de los usuarios la posibilidad de encontrar trayectos junto a usuarios que también tengan como origen o destino el congreso.