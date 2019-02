Fridman considera que su oferta es "más atractiva" que la del consejo

L1 Retail, división de comercio minorista de LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman y propietaria del 29% de Dia, ha solicitado introducir su ampliación de capital de 500 millones de euros en el orden del día de la junta general de accionistas, donde competirá con la del propio consejo por 600 millones, a la que considera "incierta y muy dilutiva".

"La alternativa propuesta por el consejo de administración obliga a los accionistas a optar entre tener que aportar fondos adicionales en un aumento de capital incierto y muy dilutivo, o aceptar una dilución muy importante e innecesaria de su actual inversión", según señala en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, LetterOne considera que el aumento de capital propuesto por el consejo de administración no dará lugar a los cambios sustanciales en relación con los "importantes" retos operativos, de estrategia fundamental y de liderazgo que Dia debe afrontar, ni tampoco resuelve la necesidad de capital, ni establece las bases de una estructura de capital viable a largo plazo.

En este sentido, la sociedad controlada por el inversor ruso destaca que su ampliación de capital representa una "oportunidad" para que los accionistas de Dia puedan monetizar su inversión con una prima en el corto plazo.

"Satisface tanto el interés de los accionistas como el de los acreedores financieros de forma más justa y equilibrada", ha destacado LetterOne, que ha resaltado además que su ampliación permitirá implementar su plan de transformación para Dia.

Por tanto, considera que su oferta es una propuesta "mucho más atractiva" para los accionistas "tanto en términos de valor como de riesgo, comparada con la alternativa propuesta por el consejo de administración" de Dia.

El aumento de capital del consejo, diez veces más dilutivo

Según LetterOne, su aumento de capital es "significativamente menos dilutivo" y se encuentra sujeto a "menor incertidumbre" que el aumento de capital propuesto por el consejo de la cadena de supermercados.

En términos de dilución, el precio mínimo de emisión del aumento de capital propuesto por la sociedad controlada por Fridman es de 0,10 euros por acción (incluyendo valor nominal más, en su caso, prima de emisión), mientras que el aumento de capital propuesto por el consejo de administración establece un precio mínimo que podría ser de 0,01 euros por acción.

Esto significa que el aumento de capital propuesto por el consejo podría ser diez veces más dilutivo para los accionistas de Dia que la ampliación de capital propuesta por LetterOne.

En términos de "incertidumbre", la sociedad de Fridman ha confirmado su compromiso de suscribir su aumento de capital en la parte correspondiente a su participación y también a asegurar la parte del aumento de capital que, en su caso, quede sin suscribir por el resto de accionistas.

Frente a esta propuesta, el consejo de administración ha previsto la posibilidad de suscripción incompleta del aumento de capital de 600 millones de euros, al tiempo que el compromiso de aseguramiento en 'stand by' concedido por Morgan Stanley "está sujeto a varias condiciones de las cuales no hay certeza de que se hayan cumplido o se vayan a cumplir", según la documentación remitida a la CNMV.

LetterOne ha propuesto incluir su ampliación de capital de 500 millones de euros en el orden del día de la junta de accionistas de Dia, que se celebrará el 20 de marzo, cuya ejecución está sujeta a que se produzca la liquidación de la OPA, el nombramiento de una mayoría de miembros del consejo de administración propuestos por la sociedad controlada por Fridman y a que se alcance un acuerdo entre Dia y los acreedores titulares de la deuda bancaria en relación con una estructura de capital "viable a largo plazo".

En su propuesta, LetterOne señala que la delegación en el consejo de administración de Dia de la facultad de determinar el total de acciones a emitir, así como del importe de la prima de emisión, respetando los límites establecidos, "resulta necesario en defensa del interés social y constituye el mejor procedimiento para que Dia pueda llevar a cabo el aumento proyectado en las actuales circunstancias".

Ello, según explica, permitirá adaptarse a las condiciones de mercado en el momento de su ejecución y permitirá al consejo de administración mitigar la dilución de los accionistas de Dia, facilitando al mismo tiempo que la compañía reciba, a través del aumento de capital, los fondos necesarios para llevar a cabo el plan de transformación.

Ahora, el consejo de administración de Dia se reunirá en los próximos días con el fin de valorar la solicitud de LetterOne y actuar en consecuencia conforme a la legislación vigente.

Más tiendas y nueva oferta comercial

Entre os planes de Fridman se encuentra también la apertura de nuevas tiendas en España, donde ve un "potencial significativo", y en ofrecer una nueva propuesta de valor comercial en ellas para voler a ser rentables.

En concreto, la 'hoja de ruta' del millonario ruso pasa por "mejorar la densidad de ventas" de la cadena de supermercados con el objetivo de que crezcan los ingresos, que ayudará a maximizar el margen del resultado bruto de explotación (Ebitda), según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, el plan de rescate de Fridman empezará con la reevaluación de los activos inmobiliarios de la compañía destinados al 'retail' y la implantación de una gestión activa de las ubicaciones de las tiendas, a través de un formato que tenga como objetivo maximizar su tráfico.

L1 Retail considera que "existe un potencial significativo" para la apertura de nuevas tiendas en España, una vez que la nueva propuesta de valor comercial se haya implementado en la red de tiendas.

El socio director de L1 Retail, Stephan DuCharme, ya confirmó hace unas semanas a Europa Press que la estrategia para la compañía pasaba por "crecer en cuota de mercado en España" y que "había margen para la apertura de cientos de tiendas Dia en España".

De esta forma, el fondo espera que Dia realice una inversión en los inmuebles de las tiendas existentes, especialmente en España, donde considera que se requiere un "exhaustivo programa de reformas", mientras que ha precisado que su plan de inversión en tiendas aborda las necesidades actuales y futuras de los clientes, así como el papel que el local pueda desempeñar con respecto a la estrategia 'online' de la firma.

Los planes de Fridman para liderar esta transformación pasan por contar con Stephan DuCharme, ex consejero delegado de la cadena de alimentación minorista X5 Retail Group, donde lideró el cambio de rumbo del negocio, a Karl-Heinz Holland, ex consejero delegado y director comercial de Lidl, y al 'ex' director financiero de Carrefour, Sergio Dias, que también codirigió el equipo que creó el negocio de 'ecommerce'.

Precios, marcas blancas y frescos

Respecto a la nueva propuesta de valor comercial, L1 Retail cree que ésta debe basarse en la "frescura, la calidad y la relación calidad-precio", aprovechando la "cercanía única" de la red de tiendas de la enseña para así estimular el tráfico en tienda y las visitas diarias.

De esta forma, el plan incluye la racionalización del surtido de productos secos ('dry goods'), el desarrollo de una marca blanca de primera calidad y el liderazgo en los alimentos frescos, que se apoyaría en la "optimización" del formato de las tiendas, completando el enfoque 360º de la nueva fórmula de comercio minorista.

En el plan detallado, el fondo reitera la necesidad de "mejorar drásticamente" la percepción de los precios de Dia, implementando una estrategia de buena relación calidad-precio, que se contrapone con la actual estrategia de precios altos-bajos.

Así, tiene intención de cambiar y reducir la estrategia de promociones para garantizar que Dia tenga un nivel adecuado de descuentos que pueda impulsar el tráfico y crear un vínculo de lealtad real con los clientes para lo que el programa de fidelización se ampliará más allá del actual cupón básico de descuento.

Un plan alternativo al del consejo de administración

Un plan, el de Fridman, que se enfrenta al presentado por el consejo de administración, liderado por Borja de la Cierva, que prevé una mejora del resultado bruto de explotación (Ebitda) a partir del año 2020, así como una inversión "contenida" en 2019 y recuperación a los niveles de la compañía a partir de 2020.

El plan de negocio del actual consejo de administración, que estima un crecimiento de un dígito medio en ventas, apuesta también como el del millonario ruso por la marca propia, los productos frescos y la renovación de tiendas.

De esta forma, está centrado en la transformación, modernización y futuro de la compañía con el objetivo de aumentar la cuota de mercado en el sector de la distribución del que es un referente en España, Portugal, Argentina y Brasil.

El actual consejo plantea una renovación que se estructura en los siguientes ejes: la transformación de la oferta comercial con el objetivo de situar la calidad, los precios competitivos y la proximidad de la oferta de 'El Nuevo Dia'.