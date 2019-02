El infatigable Diego Mariño está intentando crear una tribu de currantes digitales en Oleiros (A Coruña) a golpe de lubinaca salvaje. La idea no puede ser más sencilla: invitar a profesionales con experiencia contrastada para que conozcan la Comunidad tecnológica local y uno de los secretos mejor guardados del mundo, el Galician way of life, con la excusa de comer el mejor pescado del mundo y la esperanza de que la combinación les convenza para trasladarse a Galicia permanentemente.

La ciudad no es para mí Hugo Tobio

Por simple que parezca, la idea de Mariño no es mala ni tampoco nueva. En 1995, tras vender su startup, Brad Feld se mudó de Boston a Boulder (Colorado) -una pequeña ciudad universitaria, a 40km de Denver- que entonces contaba con 92.000 habitantes. Feld no tenía ningún plan más allá de invertir su propio dinero en startups prometedoras y Boulder estaba convenientemente ubicada a medio camino entre la costa este y la oeste, pero pronto, Feld empezó a descubrir e invertir en oportunidades locales. En 2006 -junto a David Cohen, David Brown y Jared Polis- fundó allí Techstars, una aceleradora de compañías de nueva creación.

Hoy hay 108.000 boulderitas -un 17% más que cuando Feld llegó-, la ciudad tiene 6 veces más startups per capita que la media nacional (por poner esa cifra en contexto, San José y San Francisco “apenas” llegan a 2,5) y el 62% de los trabajadores de esas empresas tecnológicas provienen de fuera de Colorado. Evidentemente, no todo el mérito es de Feld, ni mucho menos, pero su llegada y la Red que empezó a construir ayudaron a convertir a Boulder en una potencia estartapil de primer orden y han dado una gran lección a todo el que esté dispuesto a aprenderla: en la era de Internet y el teletrabajo, si una región quiere dinamizar su industria digital, quizás debería empezar atrayendo a profesionales cualificados, no a las empresas que los contratan. Las segundas llegarán después, persiguiendo a los primeros, no al revés

También, que bastantes de esos profesionales están hartos del día a día en la gran ciudad y dispuestos a mudarse a un sitio donde ellos y sus familias puedan disfrutar de una mejor calidad de vida, ya sea en Boulder, Oleiros o Pernambuco.

La ciudad de Tulsa (Oklahoma) parece haber visto claro el camino a seguir y ofrece 10.000 jeroclos de bronce a todo trabajador remoto que decida mudarse allí, además de espacio en un coworking y una ayuda económica para pagar su alojamiento.

Es una campaña brillante. En vez de gastarse una millonada construyendo el enésimo espacio público para atraer con espacio barato a empresas exógenas y después regarlas con subvenciones para que creen empleo, los tulsanianos han preferido importar profesionales cualificados con un trabajo en la mochila por una fracción del coste que, además, recuperarán con creces a través de impuestos, directos o diferidos en el gasto en negocios locales.

Pero la propuesta de Tulsa va más allá de lo profesional, ofrece todo un estilo de vida: tu salario rendirá mucho más, así que podrás permitirte una vivienda céntrica y bien comunicada, lo que ensanchará un tiempo libre en el que poder disfrutar de parques, cervecerías artesanas, clubs de jazz o eventos deportivos. Si hasta muestran una selección de viviendas de la zona que permite comprobar que, por el precio de una vivienda de 90m2 y 3 dormitorios en Madrid, en Tulsa podrías comprarte algo parecido a la guarida del Doctor Maligno.

Las bases exigen que visites la ciudad antes de que te concedan la ayuda. Es marketing de primero, porque lo primero que hay que hacer para animar a alguien a que dé un paso que cambiará su estilo de vida es ayudarle a imaginar cómo será su día a día. Es la estrategia detrás de los pisos-piloto de las promociones inmobiliarias o de la lubina de Mariño, pero tampoco es algo nuevo.

La primera vez que escuché hablar de Boulder fue en 2011. Aquel año, varias startups de la zona se pusieron de acuerdo para atraer talento técnico con otra idea sencilla: pagaban el billete de avión y el alojamiento durante el fin de semana en el que se celebraba el Startup Weekend, para que pudieras visitar la ciudad y, también, a las 5 startups que más te llamaran la atención de la lista de patrocinadores de la iniciativa. Eso te permitiría volver a casa con una idea bastante aproximada de cómo sería tu vida en Boulder y un puñado de ofertas de trabajo que la harían posible.

Curiosamente, aunque separadas 7 años en el tiempo, las propuestas de Tulsa y Boulder tienen algo en común: la obsesión por involucrar a los recién llegados en la Comunidad local y convertirlos en parte de ella. La letra pequeña de la propuesta de Tulsa incluye la obligación a participar en al menos 12 eventos al año. La iniciativa de Boulder se enmarcaba dentro de una Startup Weekend, con más de 40 actividades en las que poder conocer gente.

No es una casualidad. Si queremos no solo atraer talento sino también conseguir que eche raíces en nuestra región, no basta con proporcionarle un buen entorno, tendremos que crear una tribu. El ser humano es social por naturaleza. De nada servirá que tengamos parajes naturales que corten la respiración, una gastronomía espectacular, vivienda asequible o una agenda cultural envidiable. Si los recién llegados no tienen nadie con quien compartirlos, nadie a quien poder dejar a los niños si ocurre un imprevisto, nadie con quien poder hablar del día a día del trabajo o con quien compartir sus inquietudes, se marcharán.

¿Y qué carallo están haciendo nuestras distintas administraciones para crear el nuevo Boulder? Exactamente lo contrario.

En vez de explicar cómo es el sistema educativo local y dar información sobre los trámites necesarios para matricular a los niños, nos ayudan a crear un gráfico DAFO. ¿Qué contenido creéis que será más interesante para un perfil senior?

En vez de ayudar a encontrar casa a la gente que viene de fuera y que no tiene ni idea de las peculiaridades de cada población y barrio, lo que se ofrece es suelo industrial barato. Todo está orientado a atraer a las empresas, no a profesionales con experiencia que estén buscando un proyecto vital. Sin embargo, tanto unas como otros son igual de importantes para crear un ecosistema emprendedor.

Para crear un nuevo Boulder, necesitaríamos la coincidencia de un montón de factores y, también, un poco de suerte, pero en un sector donde los profesionales cualificados son mucho más escasos que las ofertas de trabajo, puede que tenga más sentido centrarnos antes en los primeros que en los segundos. Y difícilmente conseguiremos llamar su atención brindándoles un simple puesto de trabajo, algo que ya tienen. Para atraer talento técnico, lo que una región debe ofrecer no es solo un buen empleo sino un buen plan de vida.

OFERTA DE TRABAJO QUE PATROCINÓ ESTA BONILISTA Desarrolladores JAVA de backend (de 25.000 a 45.000€ + perks) ¿Quién no conoce idealista? El portal inmobiliario líder en España tiene más de 25 millones de visitas al mes y un equipo de 600 personas, de las que más de 100 forman parte del Departamento de Tecnología. Para hacer la vida cada vez más fácil a las personas que buscan casa, quieren contratar desarrolladores JAVA de back con diferentes grados de experiencia y ganas tanto de aprender como de enseñar dentro de un equipo diverso y multidisciplinar, pero unido por la pasión por programar (bien), entre otras muchas cosas. Si encima tienes experiencia con Spring, mejor que mejor. Para ellos, lo más importante no son las tecnologías sino los usuarios. Tratan de aportar el máximo valor constantemente y, si eso requiere ampliar o modificar su stack tecnológico, no son resistentes al cambio. Doy fe. Como con todos los anunciantes de empleo, les he pedido una lista de los lenguajes, herramientas y librerías que usan y... han sido los primeros en responder con una imagen O_o Si acabas trabajando allí, además del salario disfrutarás de una oficina céntrica -siempre provista de fruta y café- y un plan de formación continuado. Si queréis saber más sobre cómo sería trabajar en el departamento técnico de idealista, puedes pasarte por su cuenta de GitHub, su blog técnico o su portal de empleo. Y, si queréis aplicar al puesto, solo tenéis que visitar la página de la oferta en LinkedIn ¡Suerte!

(Ilustración original cortesía del dibujolari Hugo Tobio)

9.504 tarugos han recibido esta Bonilista

¿Te ha gustado este texto? Suscríbete a la Bonilista y lo recibirás el domingo

¿Trabajas en tecnología y quieres dar un impulso a tu carrera profesional? ¿Eres una empresa tecnológica y buscas talento? Manfred es el punto de encuentro para unos y otros.