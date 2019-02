Los taxistas de Madrid han dejado de ingresar 23,6 millones por la huelga

La huelga del Taxi en Madrid es un chorreo de dinero perdido para el sector, aunque las asociaciones insisten en que están dispuestas a llegar hasta el final para doblegar a la Comunidad y obligarla a legislar a su antojo contra las VTC. Es decir, a regular a Uber y Cabify con una norma que limite su actividad en las calles de la capital.

Las líneas rojas están fijadas por ambas partes y pese a la última propuesta del Taxi enviada al gobierno regional este jueves, siguen sin abrirse nuevas negociaciones. Una partida de póker en la que el principal damnificado es el taxista de a pie que lleva -con este viernes incluido- doce días sin trabajar.

En la práctica esto supone que los 15.497 taxis que hay en la Madrid -con datos del Ministerio de Fomento- llevan doce días parados ‘en el garaje’. Valgan las comillas simples porque ya se han visto varios empezando a trabajar en los alrededores de Madrid. Sea como sea, la pregunta que empieza a extenderse en el sector es hasta cuándo se va a poder mantener un paro indefinido.

1.524 euros menos porcada licencia

La pregunta no es baladí, dado que cada día de paro supone perder -de media- 170 euros por coche. Dato ofrecido por el presidente de la Federación Madrileña del Taxi, Julio Sanz. Una cifra que permite extrapolar el dinero que ha dejado de facturar el sector en esta huelga: 23,6 millones de euros. O lo que es lo mismo, 1.524 euros por cada una de las 15.497 licencias que operan en la ciudad.

El cálculo, elaborado con el dato reportado por Sanz en la última rueda de prensa del sector, tiene en cuenta los días libres entre lunes y viernes, así como que los fines de semana circulan cada día el 50% de las unidades.

Fuentes del sector explican a EL ESPAÑOL que se trata de una recaudación media dado que cada licencia funciona de una manera. Algunas trabajan las diez y seis horas que permite la ley, otras no. Algunas con dos conductores, otras con uno. A esa cifra, después, hay que descontarle los gastos que tiene el taxista: salario si hubiera un conductor, seguros, amortización de la licencia (si la hay), impuestos, gasolina, mantenimiento, etc.

"Castigo de la sociedad"

En cualquier caso, la coincidencia generalizada es que en un mes como enero en el que hay Fitur, que suele suponer un buen momento para el Taxi, puede facturar 4.000 euros (o un poco más).

Hay quien mira ya un poco más allá, y asegura que el Taxi ha perdido algo más porque no tiene en cuenta el impacto en la imagen del sector, algo que le costará recuperar. De hecho, el propio Sanz reconocía esta semana que son conscientes de que tendrán un “castigo” por parte de la sociedad por todo lo que está ocurriendo.

Y mientras el Taxi de Madrid sigue parado, los conductores de VTC en la ciudad se frotan las manos. Este jueves alguno de ellos estimaba cerrar el día con una facturación cercana a los 500 euros. “Es un no parar constante, piensa que la gente que no tenía la aplicación se la ha bajado porque no hay taxis”, explica.

Esos 500 euros, teniendo en cuenta que la cifra varía según la jornada, suponen -aproximadamente- multiplicar por algo más de cinco veces su facturación en una jornada normal. Ahí es nada.