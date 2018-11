La formación, el mejor 'stop loss' para sacar rendimiento a los ahorros

El desarrollo de internet ha sido el chispazo definitivo para aumentar la curiosidad de los ahorradores españoles más activos a la hora de mover sus ahorros. España es una de las sociedades occidentales en las que menos tradición bursátil hay. Durante las últimas décadas, el ahorro de las familias españolas ha tenido como destino el ladrillo. Una fórmula que durante años conjugó seguridad y rentabilidad pero que desde el estallido de la crisis de 2008 perdió parte de su aureola.

Este hecho, sumado a la llegada de las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías, ha hecho que el interés sobre el trading vaya ganando adeptos. Una nueva ola en la que existen grandes oportunidades y, a la vez, importantes riesgos para los recién llegados ante los que protegerse.

El II Foro Trading EL ESPAÑOL Mejores mercados para operar en bolsa se celebró justo para, de la mano de los mejores profesionales del sector, despejar el mayor número de incógnitas. Daniel Lacalle, doctor, economista, gestor y profesor de Economía Global fue, de la mano del Redactor Jefe de la sección de Empresas y Medios de EL ESPAÑOL, Miguel Ángel Uriondo, el encargado de abrir la jornada.

El economista repasó el contexto económico actual y las claves que nos han llevado aquí. “Muchas veces tendemos a fijarnos en la foto panorámica y tenemos que ver los detalles. A pesar de la búsqueda de inflación, las materias primas están desplomándose. Es una gran noticia para los consumidores. Muchas empresas se van a beneficiar de esta bajada. Del mismo modo, cuando vemos subir los tipos de interés vamos a ver que por fin se van a comprar bonos con rentabilidad real. Una década completa de gas de la risa inyectado por los bancos centrales hace que tengamos muy poca tolerancia a la volatilidad. Limita nuestra capacidad de distinguir valor. Tenemos que usar más herramientas y aquí aparece el trading ya que nos ayuda a tener palancas adicionales para invertir".

Para Lacalle si un inversor se obsesiona con el momento idóneo para empezar con el trading nunca entrará. “Nos autoengañamos. Todo el que piensa que tiene que esperar para el mejor momento para entrar no entra o entra mal. El trading es muy importante. Parece que value investing es comprar algo, cerrar los ojos y rezar para que suba en 20 años. La gestión activa como inversores va de entender qué factores afectan a los valores".

Lacalle terminó su intervención destacando las virtudes del momento actual. "Tenemos la oportunidad ante nosotros. La rentabilidad de los próximos años va a tener más nuestro nombre que las de los banqueros centrales. Nadie ha aprendido a conducir viendo un vídeo. Debemos tirarnos a la piscina pero siendo realistas. Nos vamos a equivocar. Pero ahí vamos a tener herramientas para nuestros éxitos futuros. Es importante hablar de lo que nos hemos equivocado, compartir esa experiencia”.

La tendencia 'trading' en el entorno financiero

La primera mesa versó sobre La tendencia trading en el entorno financiero. Sergio Ávila, analista de Mercados de IG España, fue el encargado en romper el hielo. “Para arrancar hay que tener claros una serie de pilares: La formación. Es la base de cualquier tipo de actividad. Tenemos que saber cuáles son los productos en los que podemos invertir: acciones, índices, productos derivados... En épocas en las que el mercado no está tan boyante hay que entender qué estos productos nos van a permitir hacer acciones bajistas y conseguir rentabilidad".

Ávila destacó la importancia de conocerse a uno mismo: "Nos ponemos a hacer trading y a la que vemos el valor en rojo nos salimos muy rápido o nos quedamos demasiado tiempo. Para evitar este tipo de comportamientos debemos hacer una estrategia. Planificar y ponernos unos stops tanto para cuando perdamos como para cuando ganemos. Una vez tengamos las estrategias debemos validarlas. Utilicemos las distintas cuentas gratuitas para ir cogiendo confianza antes de entrar con nuestro dinero”.

David Aranzábal, daytrader en divisas e instructor, centró su intervención en la importancia de marcar unos objetivos. “Tenemos que fijar antes de empezar qué porcentaje estamos dispuestos a arriesgar. Hay que pensar en lo que queremos ganar y en lo que podemos perder. Si empezamos a perder un 5% la recuperación es lo mismo. A partir de pérdidas superiores a un 20% las cosas se empiezan a poner muy feas. La recuperación es inversamente proporcional a la pérdida".

Para Aranzábal, el método es el centro del éxito. "Antes de empezar a invertir un euro tenemos que tener claro qué sistema vamos a utilizar. Nos va a decir en qué momento entras y en qué momento sales. Tenemos que tener nuestro diario de trading. Llevar la cuenta de qué hacemos. Además de los datos y las gráficas, ese cuaderno tiene que reflejar nuestras sensaciones, cómo me he sentido haciendo esa operación. El diálogo interno. Muchas veces no perder es ganar".

José Martínez, CEO y fundador de Trading12 y FormandoTraders, fue el encargado en cerrar la primera mesa avisando de los riesgos. “El 85% de las personas que invierten en bolsa pierden dinero. ¿Por qué hacemos todos lo mismo? Partimos con muchos prejuicios cognitivos. Cuando vemos que una gráfica llega al máximo o a un mínimo damos por hecho cosas. La configuración humana no nos deja avanzar".

El CEO de Trading12 dio una serie de recomendaciones entre las que destacó el tamaño de las operaciones. "Hoy invertimos contra matemáticos, físicos, máquinas… ¿Con qué formación cuento? Se trata de juntar capital, método y disciplina. Solo hay un 5% que bate a la inflación. Si una acción sube es porque alguien no la quiere soltar. No es que haya más compradores. que algo suba es porque sube su interés. Si arriesgáis un 10% con 10 operaciones estáis fuera del mercado. Con un 100% tenéis que fallar 100 veces. Los profesionales no nos fijamos nunca en cuanto podemos ganar, nos fijamos en cuánto podemos perder”.

La adaptación del trading al nuevo ecosistema digital

Javier Molina, presentor de eToro España, fue el encargado de abrir la segunda mesa titulada La adaptación del trading al nuevo ecosistema digital. “Tenemos la oportunidad de estar en la tokenización de todo. Los cryptoactivos son el siguiente fenómeno. Tokenizar es registrar un activo real en un activo digital en una base inviolable y abierta. Sobre la blockchain va la nueva web. El otro día Metrovecesa presentó la posibilidad de hacerse con la propiedad de una casa con un token".

Molina quiso hacer hincapié en las oportunidades que lo social da a los inversores. "Como inversor tienes que saber que no estás solo. dentro de nuestra plataforma puedes ver las estadísticas de los traders. Es una fuente de conocimiento para aprender qué activos, qué cantidades, incluso a hablar con ellos. Cuanto más gente les copian más incentivos tienen así que es una gran oportunidad para los que están empezando de saber por qué toman las decisiones que toman".

David Galán, director de Bolsa General, trader y profesor, centró su intervención destacando la relevancia de la paciencia. "Antes si querías una acción ibas a un banco y te la compraban. De ahí pasamos a un punto de más inmediatez con el teléfono. Ahora movemos nuestro dinero a golpe de click. Pero cuidado, las redes sociales nos han vuelto impacientes. Tenemos todo y lo tenemos rápido. Información a tiempo real, miles de opiniones de expertos… Esto es un problema. Hay demasiada gente que seguir. ¿Quién filtra? La clave es formarse. La formación no garantiza el éxito pero la falta de formación si garantiza el fracaso. Es importante aprender de los mejores. Si quiero tener éxito tengo que mirar a los que ganan, no a los que pierden".

Entre los consejos que ofreció Galán dio mucha importancia al arranque de la experiencia como trader. "Hay que entrar gradualmente al mercado. El error más grande es la impaciencia. Somos pacientes con las estrategias malas e impacientes con las buenas. Es justo lo contrario. Cuidado con copiar. Hay que analizar las posiciones, conocer la filosofía del trader al que se copia... El mejor producto para proteger el pode adquisitivo es la bolsa que acumula un 9% anual de media a pesar de guerras y crisis. Hay tres posiciones. Comprar, vender y liquidez. La liquidez es una parte de una cartera. Cuidado con el sesgo de afirmación, no leamos solo a los que están a favor de nuestro valor".

Por último, Juan Enrique Cadiñanos, director de la Sucursal de Admiral Markets en España, cerró el foro explicando la evolución de su filosofía como inversor. “El ego es muy importante. Con 21 años escribí un artículo en el que era muy contrario al psicotrading. Pensaba qué tendrá que ver mi humor con cómo va Telefónica. Al año y medio escribí un artículo pidiendo perdón. La evolución digital. Nos obliga a adaptarnos a la sociedad. Tenemos una serie de herramientas que no teníamos antes. Hay que ser consciente de en qué punto nos encontramos para ver qué herramientas necesitamos. Del mismo modo los productos financieros también se adaptar. Los derivados son esa evolución".

Cadiñanos alertó sobre el excesivo optimismo a la hora de ponernos objetivos. "El objetivo es mantener. Lo principal es saber cómo voy a preservar mi capital. la inflación y los tipos de interés son los primeros de los que hay que protegerse. No tocar el dinero es no preservar el capital. A la hora de preservarlo hay que atacar al mercado. Cada año es una batalla. No pasa nada por cerrar una posición en pérdidas. No todo el mundo está capacitado para ser trader. La formación nos va a empujar a llevar un buen plan de trading. El plan de trading no nos va a decir si algo va a subir o a bajar. Nos va a decir que pase lo que pase sé cómo voy a reaccionar que es básico. Hay que evitar contaminarnos de ruido. No hacer caso a la masa. El mejor libro de bolsa que podéis leer es el vuestro. Perder dinero no está mal. Lo que está mal es perder dinero y no aprender. Cuando pierdes y aprendes estás invirtiendo".