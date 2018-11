El Corte Inglés se alía con AliExpress y abre una tienda temporal en Madrid

La tienda 'pop up' de AliExpress en El Corte Inglés.

El Corte Inglés y AliExpress han llegado a un acuerdo para abrir una pop up en el centro comercial de Sanchinarro (Madrid), en su planta baja. Se trata de una iniciativa pionera, ya que es la primera tienda temporal que la plataforma de origen chino inaugura en un centro comercial en España.

No obstante, no es la primera vez que el gigante chino abre una pop up en la capital. Hace justamente un año, AliExpress se instaló en el barrio madrileño de Malasaña para dar a conocer las nuevas tendencias de moda que la marca tenía preparadas para España.

Ahora, redobla su apuesta y da la mano a los grandes almacenes aunque, de momento, de forma tímida. Así, este espacio experiencial estará disponible hasta el 18 de noviembre con una oferta que incluye una selección de diversos productos y que contará también con actividades especiales tanto en la tienda temporal como a través de las redes sociales.

La pop up ofrecerá productos de tecnología, movilidad, audio y hogar, como patinetes eléctricos, robots aspiradores o auriculares con conectividad Bluetooth para celebrar el 11.11, es decir, el Single’s Day (Día del Soltero) que ya empieza a denominarse en otros países Día Mundial del Shopping.

"AliExpress cuenta con una de las comunidades sociales más activas y creativas de España y ha diseñado el espacio para promover la interacción con sus visitantes, permitiéndoles descubrir una nueva experiencia de compra. Por ello, la pop up ofrece una decoración atractiva, invitando a los clientes a disfrutar del espacio", explica El Corte Inglés.

Según ha apuntado Alibaba, el pasado año se alcanzaron en el día de los solteros, a través de las plataformas del grupo, unas ventas de 25.000 millones de dólares en todo el mundo.