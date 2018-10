OHL sigue sin convencer: cae otro 6% y roza su mínimo histórico

OHL sigue sin convencer a los inversores. Su último movimiento, la venta de su participación 'Ciudad Mayakoba', ha vuelto a generar desconfianza en los mercados. La entrada de ingresos no ha frenado la caída de valor de OHL en bolsa, que se ha vuelto a dejar un 6% en la jornada de hoy y se ha quedado en los 1,64 euros.

Tanto es así que la acción de la constructora llegó a caer hasta los 1,625 euros, muy cerca de su mínimo histórico de 1,612 euros. Esta situación ha provocado que la capitalización bursátil de la empresa caiga por debajo de los 500 millones de euros hasta situarse en los 468,94 millones de euros.

¿La razón de esta desconfianza? OHL sólo está siendo capaz de generar ingresos con ventas con minusvalías de sus proyectos. La venta de 'Ciudad Mayakoba' rondará los 97 millones de euros. Con ella, la constructora logrará una caja neta de 88 millones de euros, con un resultado negativo de unos 35 millones de euros.

Dentro de los especialistas del sector hay mucho pesimismo respecto a la próxima presentación de resultados trimestrales. La constructora no está siendo capaz de captar negocio durante los últimos meses, una situación sumada a las minusvalías de sus ventas, que está siendo la principal causante de la falta de confianza en el valor.

En este contexto, ¿es previsible que la acción baje mucho más? La opinión más generalizada es que no. Sólo un nuevo descalabro trimestral podría ocasionar una fuerte bajada. La exposición al valor de OHL de fondos 'value' como Metavalor, Horos, Magallanes o azValor, muy centrados en el largo plazo, pueden ayudar a sostener la cotización de la constructora. Eso, al menos, si no se rinden.

Una primera mitad de año para olvidar

OHL reportó durante los seis primeros meses del año unas pérdidas de 843 millones de euros, frente a las de 32 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. La compañía señaló que 550,5 millones de euros de estas pérdidas fueron provocadas por el ajuste contable derivado de la venta de OHL Concesiones.

En el anuncio de resultados semestrales, la compañía indicó también que 28,8 millones de euros corresponden al resultado negativo de la demanda interpuesta en el proyecto Central Hidroeléctrica Xacbal Delta (Guatemala) y los costes del procedimiento de despido colectivo que afecta a Obrascón Huarte Lain S.A. y otros por importe de 28 millones.

Los sobrecostes incurridos para subsanar las incidencias surgidas durante el periodo de arranque y puesta en operación del Hospital CHUM (Canadá) le generaron 76,7 millones de pérdidas. Por último, OHL indicó que 42,1 millones de las pérdidas vinieron de la venta de participaciones y otras filiales menores de Mayakoba.

Pero los problemas no solo vinieron de operaciones pasadas. Las ventas de la compañía tuvieron un comportamiento muy negativo durante los primeros seis meses del año. OHL facturó 1.445,1 millones de euros en ese periodo, un 9% menos que en el mismo semestre del año anterior. La constructora achacó la reducción de la facturación a la menor actividad en las divisiones de construcción e industrial y la menor aportación de las sociedades de Mayakoba tras su venta en abril de 2017.

OHL sigue lanzando mensajes negativos que la alejan de los objetivos de su plan estratégico. Para 2020 debería facturar 2.800 millones, una meta que actualmente está muy lejos de la realidad que vive la empresa.