Ocho respuestas sobre el nuevo salario mínimo de 900 euros

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España hasta los 900 euros pactada por el Gobierno con Podemos tiene consecuencias de todo tipo, especialmente si tenemos en cuenta que hablamos de un incremento de más del 22% desde la cifra ya acordada para 2018.

Así que toca hacer una reflexión sobre el impacto de esta subida en empresas y consumidores.

1. ¿Qué es el SMI?

El salario mínimo bruto que, por ley, puede pagarse a un trabajador por una jornada completa de trabajo. En el caso de que el empleo sea a tiempo parcial, el sueldo mínimo a cobrar se calcula proporcionalmente a las horas que se trabajan. Es una suma inembargable: ante un embargo una persona siempre mantendrá la parte de su sueldo que corresponda al SMI o su sueldo completo si este coincide con el SMI.

El SMI durante el año 2018 es de 735 euros mensuales. Según el Acuerdofirmado el 26 de diciembre de 2017 entre el Gobierno del PP, sindicatos y asociaciones empresariales se establecía que, en caso de un incremento real del PIB superior al 2,5% y un incremento de la afiliación media de 450.000 personas, el SMI para 2019 sería de 773 euros y para 2020, de 850 euros. Pero el Gobierno ha saltado la banca y ha ignorado la negociación tal y como se entendía hasta ahora para complacer a Podemos.

2. ¿Cuánta gente cobra en España el salario mínimo?

Según datos de la Agencia Tributaria, de los casi 6 millones de asalariados con ingresos salariales de hasta un SMI, 3,74 millones de españoles ganaron menos de la mitad del SMI, una media de 1.846 euros al año. Asimismo, 2,3 millones ganaron entre la mitad de un SMI y uno completo, para una media de 6,867 euros. En estos casos no hablamos de gente que haya tenido jornadas completas o que haya trabajado todo el año.

El siguiente tramo es ya para trabajadores que ganaron entre un SMI y uno y medio. Hablamos de 2,3 millones con un salario medio anual de 11.507 euros.

Lo cierto es que no existe un dato específico de cuánta gente gana exactamente el SMI, aunque el número suele oscilar entre el medio millón, sin incluyes a los empleados del hogar, y menos de 200.000 personas. Estos serán los españoles que tengan una subida automática.

De hecho, los agentes sociales coinciden en que el SMI es un indicador muy importante pero que la gente que cobra exactamente dicha cantidad es relativamente pequeña. Si un trabajador cobra exactamente esa cifra y trabaja una jornada completa, su empresa deberá subirle el sueldo hasta los 900 euros al mes en 14 pagas. O dejar de contar con sus servicios.

3. ¿Pueden despedirme por la subida del SMI?

Lo que no pueden hacer las empresas es estar dentro de la ley y no pagarte esa suma. ¿Puede provocar la subida del SMI despidos masivos? No parece probable, porque las grandes empresas suelen estar sometidas a convenio, pero es impredecible si tenemos en cuenta que hablamos de un cambio de más del 22%,.

Pymes poco boyantes que contratan a profesionales poco cualificados a los que pagan el SMI podrían tener que plantearse reducir masa salarial para sobrevivir. Y no olvidemos que el SMI cambiará a escala nacional pero el coste de vida cambia drásticamente por toda la geografía nacional.

4. ¿Qué piensan empresas y sindicatos?

Para los empresarios, esta medida cuestiona la negociación colectiva, que trabajó muy duro para llegar a negociar un SMI de 850 euros en 2020 y fijar una senda en materia de crecimiento salarial para alcanzar los mil euros en 14 pagas para trabajadores con convenio durante el mismo año. La CEOE ha señalado que “la medida tendrá consecuencias negativas en la contratación pública pactada con las empresas y también en los convenios colectivos en vigor.

UGT lo ha aplaudido sin reservas y CCOO ha recordado algo crucial: es necesario modificar la reforma laboral para facilitar este acuerdo en la negociación colectiva. “Para que estas medidas sean efectivas requieren de más actores políticos que las respalden”, subrayó su secretario general, Unai Sordo. El sindicato recordó en una nota que la subida del SMI “requiere de acciones legislativas para materializarse y que no tienen nada que ver con los Presupuestos Generales del Estado”.

5. ¿Por qué leí que iba a haber “mileurismo obligatorio”?

No es lo mismo el SMI que el salario mínimo de los convenios colectivos. El primero afecta sólo a los trabajadores no protegidos por convenios.

En el caso de los convenios, el preacuerdo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y los sindicatos CCOO y UGT, no deja de ser un conjunto de recomendaciones. Aunque los sindicatos suelen afirmar que es de obligado cumplimiento, las patronales normalmente sólo lo recomiendan, y sólo a las empresas que están en beneficios.

6. ¿Por qué sube tanto el SMI?

Porque estamos hablando de una medida exigida por Podemos que tiene mucho impacto mediático y que no tiene coste aparente para las arcas públicas. De hecho, salarios más altos tienen ventajas para la recaudación en aspectos como el IVA y cotizaciones sociales.

El problema es el coste hundido, como dejar de contar las cotizaciones por los puestos de trabajo que dejen de crearse para emplos poco cualificados, los que se destruyan o los que se sustituyan por otras figuras más precarias o de economía sumergida.

Concretamente, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha dejado claro que esta subida "ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, fomentará la contratación temporal y la economía sumergida y elevará el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores menos cualificados".

"Subiendo el salario mínimo no se consigue mejorar la calidad del empleo sino simplemente mantener en el paro a muchos trabajadores que podrían encontrar empleo en ausencia de dicha medida", explica en un comunicado.

Asimismo, para el Gobierno tiene otras consecuencias indeseables, como que muchos pensionistas, especialmente mujeres, podrán clamar con razón que han pasado a cobrar mucho menos de lo que fija el SMI.

Otra consecuencia: el Gobierno pagará más caras las licitaciones públicas de servicios que requieran personal poco cualificado.

Además, al fijar el SMI la parte del sueldo inembargable, con la subida la Agencia Tributaria o los jueces podrán embargar menos dinero de los deudores.

7. ¿Qué colectivos se verán más afectados?

Afecta normalmente a colectivos de baja cualificación no protegidos por convenio. Uno de los más importantes es el de empleadas del hogar, que rige los precios por hora basándose en el SMI, pero que en muchas ocasiones son a tiempo parcial. Así, una subida fuerte en el SMI puede suponerles o bien una importante subida del precio por hora, o bien que los empleadores recorten el número de horas para seguir pagando lo mismo.

8. ¿Dónde nos pone esto a nivel europeo?

Hasta ahora, España estaba en la segunda división europea del salario mínimo. Según los cálculos de Eurostat, que mide los salarios mínimos prorrateados en 12 pagas, el nuevo SMI español superará los 1.166 euros y nos pondría en el mismo grupo que Reino Unido, Irlanda, Francia, los Países Bajos, Alemania, Bélgica y Luxemburgo. Por primera vez, el salario mínimo de España superará al de Estados Unidos, que tiene un SMI de 7,25 dólares la hora y que, según Eurostat, supone para una jornada completa el equivalente a 1.011 euros/mes en 12 pagas.

Otros países como Dinamarca, Suecia, Austria, Italia, Finlandia o Chipre no tienen sueldos mínimos fijados por ley.