Los españoles lo tienen claro: el 88% prefiere la compra de vivienda al alquiler

Si podemos elegir, los ciudadanos españoles no tenemos dudas: escogemos la compra de vivienda frente al alquiler. Según el estudio 'I Observatorio del Mercado de la Vivienda en España', un 87,8% de los encuestados preferiría vivir en una casa en propiedad a la hora de buscar un cambio de vivienda, mientras que, solo un 12,2% elegiría hacerlo en una de alquiler.

El análisis muestra, asimismo, que un 64,8% de los participantes viven en una casa en propiedad, ya sea suya propia o de su familia, por el 32,1% que ha decidido establecerse en régimen de alquiler. El 3% restante vive a través de otros sistemas como viviendas cedidas, de empresa, etc.

El estudio, elaborado por Century 21 España -la red inmobiliaria más grande del mundo- explica que la disyuntiva entre estas dos alternativas es compleja y se encuentra fuertemente ligada a las diferentes etapas naturales de la vida, las necesidades, las aspiraciones u otras circunstancias que condicionan la decisión.

Motivos para comprar

Entre las muchas razones que los españoles encuentran para elegir la compra de una vivienda, destaca el anhelo de crear un hogar. Así, el 49,1% de los encuestados, sobre todo de entre 18 y 49 años señalan esta alternativa como motivo principal para adquirir una casa. Sin embargo, para los mayores de 50 años la razón primordial es la búsqueda de una inversión de futuro (47,1%).

Motivos para elegir 'la compra'. Century 21 España

La tercera razón más extendida es que vivir de alquiler es tirar el dinero y no sale a cuenta (para el 24,5%). Además, el 19,9% adquiriría una vivienda porque opina que alquilar es igual de caro que comprar. Por otro lado, para un 16,2% el alquiler y todos los procesos que conlleva: renovar contratos, renegociación del precio, etc. genera inseguridad, a un 11,4% le gusta tener algo en propiedad y el 8,5% compraría una casa para dejar algo a los hijos.

¿Y las ventajas del alquiler?

La opción de alquilar gana terreno entre los menores de 30 años que no viven en pareja y las personas que se encuentran en situación laboral inactiva. No obstante, de entre el 12,2% de los encuestados que eligen alquiler como forma de vida, un 75,8% querría tener vivienda propia en el futuro.

El alquiler es la fórmula más elegida por los jóvenes al realizar los primeros movimientos de independencia, asociado a una mayor libertad y flexibilidad. Por ello, el 44,5% de los encuestados que decide alquilar, aún no sabe dónde quiere vivir definitivamente.

Motivos para elegir el alquiler. Century 21 España

Muy de cerca le sigue la elección del alquiler por motivos laborales, con un 43,5%: al ser una opción menos rígida, permite cambiar de vivienda en caso de que se presente una mejor oferta de trabajo, o se desee cambiar de lugar de residencia.

Las condiciones económicas también son un motivo de peso para elegir el arrendamiento como forma de vida. De hecho, un 37,4% afirma que no reunir estos requisitos es el motivo principal por el que no se aventuran a comprar una vivienda.

Además, el no querer asumir riesgos (30,2%), el miedo a no poder pagar la hipoteca en algún momento (17,2%) y el ahorro de impuestos y gastos (12,6%) son también tres razones por las que los encuestados deciden alquilar antes que comprar. Por otro lado, un 6,6% opinan que comprar no es la mejor opción a largo plazo, o que la vivienda en propiedad está perdiendo valor y por eso no merece la pena adquirir una (5,6%).

Cultura de la propiedad

A modo de conclusión, el CEO de Century 21 en España y Portugal, Ricardo de Sousa, explica que el hecho de que la adquisición de la vivienda sea una elección tan mayoritaria en España se debe a que “el país sigue manifestando una cultura de propiedad muy enraizada a nivel social”.

Así, y aunque el alquiler sea la forma más elegida por los jóvenes, los españoles la seguimos considerando "como una solución temporal hasta estabilizar su estilo de vida y que la compra de una vivienda sea factible”.