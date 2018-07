El Taxi mantendrá colapsadas las calles: ve "insuficiente" la propuesta de Fomento

Sin acuerdo. Así ha terminado la reunión que mantuvieron este lunes los representantes del Ministerio de Fomento y el sector del Taxi. Si el encuentro no se reconduce, esto supone en la práctica que los taxistas seguirán en la calle de huelga indefinida hasta que el Gobierno ceda a sus pretensiones.

La intención de los taxistas es doblegar al Ejecutivo para que transfiera las competencias de transporte urbano a las Comunidades, y que se permita a los Ayuntamientos regular la presencia de coches de Uber y Cabify en sus calles. Es decir, dar luz verde a que salgan adelante reglamentos similares al que ha aprobado en Barcelona Ada Colau y que ha suspendido de forma cautelar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Además, las asociaciones han planteado al Gobierno que se cambie la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre para eliminar la posibilidad de que los VTC puedan hacer trayectos urbanos, de modo que no puedan efectuar movimientos con inicio y destino en el interior de una ciudad.

Manifestación de taxistas en el centro de Madrid

Ambas medidas deben plantearse, a juicio del Taxi, en un Real Decreto que se apruebe este mismo viernes en Consejo de Ministros, algo a lo que el Gobierno no se ha comprometido.

Sin fechas

Miguel Ángel Leal, de Fedetaxi, agradeció al Ministerio tras la reunión su "máxima predisposición para trabajar este verano en modificar la norma y lanzar el 14 de septiembre un real decreto con las medidas que pide el sector. Pero consideran que es "insuficiente".

Leal recuerda que no sólo depende del Gobierno, sino también de la aprobación parlamentaria de la norma, así como de que las Comunidades Autónomas apliquen la norma siguiendo el criterio de Barcelona, un compromiso que hasta ahora no existe. "Si las competencias no se aplican igual que en Barcelona a nosotros no nos vale", subrayó.

Julio Sanz, de Antaxi, aseguró que a los taxistas les gusta "el tono", insistió en que hay una injusticia en la calle sobre la situación del Taxi y reclamó "medidas urgentes y definitivas", como "la obligatoriedad de volver a la base para captar clientes". Hasta que no las haya, Antaxi irá a la huelga.

Alberto 'Tito' Álvarez, representante de Élite Taxi, ya había advertido de la falta de acuerdo durante un receso. "Con esto no nos vale. Queremos el 1-30 en las calles (una licencia de VTC por cada 30 de taxi), y que definan qué es una convivencia armónica entre Taxi y VTC. Nosotros no podemos decir en la calle a los compañeros que nos han dicho que lo van a arreglar, porque esto lo dicen desde 2009", subrayó.

Según Álvarez, el secretario de Estado "reconoce que el Taxi sufre una injusticia y que hay que hacer algo para ayudarle", por lo que hay "propuestas encima de la mesa" y se espera "una solución". Esta podría pasar por una "voluntad para que haya una delegación de competencias a los ayuntamientos". "Pero vivimos en un país en el que los politicos dicen unas cosas y hacen otras o no hacen, así que no tengo autoridad moral para desconvocar la calle", subrayó.

Mañana las VTCs

La reunión entre el sector del Taxi y el Ministerio de Fomento se produce un día antes de que el Secretario de Estado, Pedro Saura, se reúna con el sector de VTCs, con la patronal Unauto, quien también quiere exponer sus demandas. Después, el miércoles, se producirá la Conferencia Nacional de Transportes, en la que taxistas y VTCs se sentarán con el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos con más presencia de vehículos como los de Uber y Cabify.

Al término de la reunión con el Taxi, Saura recurrió al viejo argumento de la herencia recibida. "Existe un problema estructural que ha heredado el nuevo Gobierno. Una herencia endiablada que ha llevado a un desequilibrio. Hemos dicho al sector del taxi que nuestro compromiso es el de abordar los desequilibrios producidos. Si se han dado es porque no se ha actuado, y por eso queremos actuar. Queremos resolverlos de manera definitiva, estable y ordanada para dar servicio al ciudadano de forma eficaz", subrayó.

Por ello, Fomento propondrá un acuerdo político del Gobierno de compromiso con el Taxi, una declaración formal de la que tiene que salir una hoja de ruta para abordar el problema estructural del sector del taxi "que ha hecho inviable el objetivo de la ratio 1/30".

Asimismo, plantea transferir la competencia sobre VTC a las Comunidades Autónomas, con la posibilidad de que haya licencias urbanas como en Barcelona y de que los Ayuntamientos puedan participar en la regulación del sector.

Saura insistió en su voluntad de resolver "con ambición" el problema y aplicar medidas definitivas "que no sean parches", y confió en que la reunión sea "un punto de inicio para resolver un problema estructural heredado".