Ultimátum del Taxi a Fomento: "O licencia urbana contra Uber y Cabify o huelga indefinida"

Los taxistas tienen claro que no pueden dar ni un paso atrás. Como decía estos días un representante del sector, han olido la sangre de la debilidad de Fomento y tienen que aprovecharlo. Así que ante la reunión que este lunes se va a celebrar en Madrid, el portavoz de Élite Taxi (una de las organizadoras de la huelga) lo ha dejado claro: "o se aprueba la licencia urbana o la huelga será indefinida".

Así lo ha proclamado en una asamblea celebrada este medio día en Barcelona, en la que los taxistas han insistido en la necesidad de mantener la presión contra Fomento hasta "ganar". ¿Y qué significa la victoria? Básicamente que el Ministerio se comprometa el lunes a que el próximo Consejo de Ministros publicará un Real Decreto en el que se apruebe su principal reivindicación: la licencia urbana para controlar a Uber y Cabify a través de los Ayuntamientos.

En caso de que sus peticiones no sean atendidas, Alberto Álvarez ha pedido a sus compañeros que redoblen la presión hasta lograr "parar la economía". Esto significa que la intención del sector pasaría por intentar colapsar puntos neurálgicos para las ciudades como aeropuertos y estaciones de tren (en donde ya no hay taxis), pero también intentar colapsar otras infraestructuras como puertos, mercados de abastos, carreteras de acceso a las grandes ciudades, etc.

Málaga, paro selectivo

El portavoz de Élite Taxi ha insistido en la importancia de mantener "la huelga indefinida", pero está por ver hasta cuándo puede resistir el sector sin facturar. De hecho, en algunas ciudades como Málaga el Taxi ha anunciado paro indefinido excepto en el aeropuerto "para no perjudicar a los clientes". Y es que, en estas fechas, el aeropuerto de Málaga es cuando tiene mayor actividad y los taxistas el mayor pico de trabajo.

Así que para evitar que la moral de las tropas pueda flojear, Álvarez se ha esforzado en recordar que "hay que resistir y persistir". Además, ha llamado a otros colectivos sociales a que salgan a la calle a apoyar a los taxistas como hicieron ellos en su momento. Una clara referencia, por ejemplo, al sector de la sanidad o el de los pensionistas en el que algunas asociaciones del sector como Élite tuvieron un papel esencial.

Élite Taxi se ha convertido en la última semana en la organización que lidera la huelga indefinida que arrancaba en Barcelona, y que pronto se contagió a Madrid, Málaga o Valencia. También en otras ciudades como Sevilla decidirán mañana la forma de articular los paros, en Zaragoza comenzará esta media noche, y los convocantes trabajan para seguir sumando taxistas que decidan parar y colapsar las ciudades.

Los taxistas de Barcelona mantienen bloqueada la Gran Vía, y empieza a haber rumores de que el Ayuntamiento pudiera intentar desalojarlos en las próximas horas. Sobre todo porque el lunes es día laborable y es una de las principales arterias de la ciudad. De ahí que Alberto Álvarez haya instado a sus compañeros a redoblar la presencia de vehículos en la zona para dificultar un posible desalojo.

Difícil aprobar un Real Decreto

Desde el Ministerio de Fomento confían en que la reunión de mañana con el sector, en el que además de Élite estarán las dos mayoritarias: Fedetaxi y Antaxi (que se han sumado al carro al ver que sus propios asociados empezaban a apoyar la protesta), sirva para desbloquear la situación y se ponga fin a los paros del sector.

Fuentes cercanas a las negociaciones explican a EL ESPAÑOL que la exigencia del Taxi es complicada de atender. "Piensan que un Real Decreto se aprueba y ya se soluciona todo, pero luego hay que aprobarlo en el Congreso y eso es más difícil, sobre todo con la actual arquitectura parlamentaria" en donde el PSOE necesita de multitud de apoyos para poder sacar adelante cualquier proyecto.

Es por ello por lo que el Gobierno de Sánchez prefiere dialogar con todos los sectores, las Comunidades y los Ayuntamientos (una reunión que se producirá el miércoles) en busca de un gran acuerdo que permita poner punto final a la Guerra del Taxi.

Según informa Europa Press, minutos antes de empezar la asamblea, varios vehículos de VTC han entrado por el Paseo de Gracia, lo que ha provocado la indignación de los taxistas concentrados en la zona, que les han acusado de criminalizarlos y de impulsar una campaña mediática contra ellos. Así, han insistido en que se trata de una lucha de trabajadores, que no son criminales, y que "si ha pasado algo" --refiriéndose a los altercados vividos estos días es porque sucede en todas las huelgas.