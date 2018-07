Los fondos apuestan por Energía y Medio Ambiente y miran de reojo el ladrillo

La inversión privada en España continúa gozando de excelente salud. El capital privado sigue mirando con buenos ojos a nuestro país y el semestre que finalizó el mes pasado es el segundo mejor desde finales de 2006.

De hecho, según el estudio realizado por la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (Ascri), a través de la plataforma europea EDC, el volumen de inversión en España alcanzó durante los primeros meses de 2018 la cifra de 3.064 millones de euros. Esto significa un ligero descenso del 5% en comparación del primer semestre de 2017, pero es hablar del mejor dato de los últimos años.

Además, Miguel Zurita, presidente de Ascri, desveló que en dichas cuentas no estaban incorporadas operaciones “tan importantes como Codorniú, Cirsa o Bimba y Lola”, algo que hubiese elevado la cantidad de inversión privada en España. Las previsiones, en este sentido, siguen siendo optimistas debido a que “se mantienen favorables las condiciones del mercado para la captación de nuevos fondos”, resaltaba el directivo durante la presentación de los resultados del primer semestre de 2018.

En este sentido, volvió a ponerse de relieve la fuerte apuesta de los fondos internacionales por España. Según el informe, de toda la cantidad que se ha movido en lo que va de año, los fondos extranjeros son responsables del 77% del total invertido. A su vez, los inversores nacionales privados cerraron hasta 214 acuerdos y los pertenecientes a los organismos públicos protagonizaron 70 inversiones.

Apuestas por el medio ambiente

Entre tanta inversión en los mercados españoles, hay un sector que ha brillado con luz propia. Los fondos de inversión han puesto la lupa en la Energía y en el Medio ambiente, puesto que se han movido 1.161 millones de euros. De hecho, una de las mayores operaciones en lo que va de año es en este sector cuando CVC adquirió parte de Gas Natural a Repsol.

Que sea el sector donde más se ha invertido no es fruto de la casualidad. El boom por los fondos de inversión especializados en energías renovables, verdes o sostenibles es una de las respuestas a esta nueva tendencia. De hecho, el director de Financiación y Tesorería del grupo Iberdrola, Jesús Martínez, señalaba en la mañana del miércoles que la financiación sostenible es "imparable", al igual que la transición hacia una economía neutra en carbono, una idea que comparten otros expertos consultados.

A su vez, el socio de Sostenibilidad de KPMG, Ramón Pueyo, apuntaba que actualmente existe una "mayor confianza" hacia productos financieros sostenibles -como los bonos verdes y los bonos sociales-, por parte de "inversores, gobiernos y empresas". Ideas que también se apoyan desde Ascri. Por ejemplo, Juan Leach, socio director de Miura Private Equity, indicaba que “este tipo de inversiones innovadoras son de una gran importancia”.

Por otra parte, también subrayaba que “se están potenciando las energías renovables y limpias, por lo que es de esperar que las inversiones seguirán creciendo”. Por último, en este apartado, se hizo referencia a la actuación del nuevo Ejecutivo en su firme apuesta por la sostenibilidad. Ascri piensa que el nuevo Gobierno impulsa reformas para la utilización de estas energías”, algo que provoca confianza “a la hora de apostar por la energía verde”.

La otra cara de la moneda la ofrece el ladrillo, que no figura entre los sectores donde más inversiones se han realizado. “No es un sector en el que se suela invertir después de la crisis”, señalan desde Ascri. No obstante, empiezan a nacer brotes verdes en “empresas que lo han pasado mal, pero que ahora se están reforzando aunque son muy pequeñas”. A pesar de que las cifras no son halagüeñas, desde la patronal se pide “ayuda” y no tienen dudas que el sector “tendrá un ciclo económico positivo”.

Los otros sectores que pueden festejar el buen arranque de 2018 son productos de consumo, con un total de 434 millones de euros invertidos o el de las comunicaciones que ha sobrepasado la barrera de los 300 millones de euros en inversión.

La política en las inversiones

Además de estos datos ofrecidos, desde Ascri no se obvia la actualidad política. En este sentido, todas las miradas están centradas en el Brexit, el cambio de Gobierno en España y la crisis política en Cataluña.

En lo que respecta a la presidencia de Pedro Sánchez, Ascri aseguró que la asociación se ha entrevistado con el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Gonzalo Palacín, al que presentaron su plan de acción. Así pues consideran que “es pronto para sacar conclusiones con el nuevo Ejecutivo”. Por otra parte, desde Ascri valoran positivamente que las tensiones catalanas se hayan rebajado, “lo que permitirá que se reactiven las inversiones”.

En cuanto al Brexit, Miguel Zurita considera que no se teme ningún efecto negativo. “Todo lo contrario, es a Reino Unido al que le pasará factura”, vaticina. Es por eso, que el presidente de la patronal argumenta que ve “una buena oportunidad en conseguir atraer a los fondos de inversión a España” para que gestionen sus carteras desde nuestras fronteras. “Estamos muy bien colocados por nuestras particularidades socioculturales”, puntualizó.

Es por eso, que desde la patronal de la inversión se pida una mejora de la regulación en las inversiones y esperan que “en un plazo de 24 meses, la situación haya mejorado”.