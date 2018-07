'Gatillazo' de la huelga convocada por los trabajadores de Amazon en el Prime Day

Era la baza con la que jugaban los trabajadores de la planta de Amazon en San Fernando de Henares, pero la tecnológica se ha encargado de que su forma de protesta no tenga efecto. Este lunes, día en el que se está celebrando el Prime Day, la mayor parte de la plantilla de Amazon ha secundado los paros convocados; no obstante, no se está notando como preveían.

Así, la tecnológica estadounidense se ha preparado para la huelga de sus trabajadores contratando a cerca de 600 empleados a través de empresas de trabajo temporal, para que en el Prime Day -el día de las ofertas en Amazon- salga adelante sin ningún tipo de obstáculo. Por el otro lado, de los cerca de mil empleados fijos de esta planta, solo 15 no han secundado la huelga y han ido a trabajar en el turno de mañana.

Hace menos de una semana, sindicatos y empresa tuvieron la última reunión para tratar desbloquear la huelga. Después de horas de reunión, se levantaron de la mesa sin acuerdo, por lo que la convocatoria siguió adelante: el documento que entregaron los sindicatos sigue sin la firma de la empresa.

El nuevo convenio, la causa

De este modo, el comité de empresa especificó en un documento dirigido a los directivos de Amazon sus condiciones para desconvocar la huelga. En concreto, son diferentes puntos que los empleados pretenden derogar del nuevo convenio colectivo.

Puntos que están relacionados con la "doble escala salarial", entre los antiguos y nuevos empleados; los nuevos contratos indefinidos y los turnos de más fines de semana o la bajada de horas extra, que consideran necesarias para algunos de los trabajadores mientras no se consiga una mejora salarial.