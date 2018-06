Telepizza da su brazo a torcer ante el enfado de sus franquiciados por la alianza con Pizza Hut

A los franquiciados de Telepizza no les convence la letra pequeña del acuerdo firmado con Pizza Hut, por eso están dispuestos a llevar la alianza a los tribunales si antes de que acabe esta semana la compañía no ha realizado los cambios que exigen. Después de dar plazo hasta este viernes a la empresa para firmar un nuevo convenio bajo la amenaza de iniciar acciones judiciales, Telepizza ha movido ficha y este mismo lunes les ha enviado una carta con la que da su brazo a torcer y desmonta los motivos de la asociación para seguir adelante en el terreno judicial.

En concreto, es la Asociación de Franquiciados de Telepizza (AFTPZ) la que ha puesto condiciones sobre la mesa bajo amenaza de solicitar "medidas cautelares" que eviten que el próximo 27 de junio se pueda someter a votación el acuerdo entre Telepizza y Pizza Hut en la junta de accionistas. Esta asociación, que ya denunció en marzo a la CNMC el acuerdo antes de que se hiciera público su contenido, representa a un centenar de los cerca de 500 franquiciados de la compañía.

¿Qué piden estos franquiciados? En primer lugar, que les garanticen que Telepizza no utilizará la caducidad de los contratos de franquicia para no renovar a los actuales franquiciados -y sí a Pizza Hut-; en segundo lugar, el compromiso de que Telepizza no instale locales de Pizza Hut cerca de sus tiendas; por último, que se mantengan las condiciones económicas actuales de las franquicias Telepizza si, en un futuro, tuvieran que cambiar a Pizza Hut.

De no garantizarse los puntos anteriores, dicen desde AFTPZ, se iniciarían las acciones judiciales porque, según su parecer, la operación contiene "irregularidades". En Telepizza no se han quedado con los brazos cruzados. Este periódico ha tenido acceso a la carta que la compañía ha enviado este lunes a todos sus franquiciados, en la que insisten en los compromisos adquiridos con ellos pese al acuerdo y que podría poner punto final a la polémica. "Esta semana analizaremos los puntos concretos y decidiremos si evitamos los tribunales", apuntan desde la asociación.

Una misiva en la que Telepizza insiste en que su objetivo "es y ha sido siempre que esta alianza con el grupo Yum! genere valor y sea positivo para los distintos colectivos involucrados en el sistema Telepizza: el consumidor, franquiciados, empleados, proveedores y accionistas. Especialmente la oportunidad de ofrecer opciones de crecimiento a nuestros franquiciados para España ha sido el motivo principal de este acuerdo", explica la compañía.

En este sentido, y aunque insiste en que los compromisos que detalla se han tratado en anteriores comunicaciones, Telepizza recoge las reclamaciones que se le está haciendo desde AFTPZ, y reseña que la compañía se compromete, entre otras cosas, a no abrir tiendas Pizza Hut en las áreas de influencia de los franquiciados; a mantener la política en vigor respecto a la firma de nuevos contratos tras la terminación de los vigentes a día de hoy, no obligando a sus franquiciados al cambio de enseña y marca; o a destinar de forma exclusiva y aislada a la promoción de la marca Telepizza los fondos de publicidad generados por los cánones pagados por sus respectivos franquiciados, manteniendo una gestión independiente de la marca Pizza Hut.

Asimismo, la compañía insiste en que convendrá con los franquiciados actuales que soliciten la apertura de tienda Pizza Hut todos los aspectos relacionados las áreas de influencia.

"Os reiteramos el firme compromiso en el desarrollo y consolidación de la marca Telepizza en el territorio español y nuestra intención de compartir y aprovechar las oportunidades que el desarrollo de la marca Pizza Hut representa para el colectivo actual de franquiciados. Entre todos debemos asegurar del sistema Telepizza un sistema más sólido y robusto", concluye la carta.

Reuniones sin la asociación

Fuentes de Telepizza explican a este periódico que han mantenido siete reuniones con franquiciados en Iberia (España y Portugal) desde que se anunciara la alianza entre las dos empresas el pasado 16 de mayo. Unas reuniones en las que no ha estado presente esta asociación como tal, pero sí más de 300 franquiciados de la marca.

El objetivo, explicar los pormenores del acuerdo que, insisten, es una oportunidad para los franquiciados de gestionar, si lo creen conveniente, su territorio con una doble marca. "Una manera de volver hacer crecer el negocio es con una segunda marca", reseñaba el presidente de la compañía, Pablo Juantegui, durante la presentación de la alianza. A su parecer, con un nivel de capilaridad muy alto de Telepizza en España, Pizza Hut supondría una oportunidad para seguir creciendo en el mercado de las pizzas.

Ese es el mensaje que se ha estado intentando transmitir a los franquiciados, pero que no ha convencido a algunos por miedo a que Telepizza termine perdiendo su marca en detrimento de Pizza Hut, como va a ocurrirle en América Latina, donde la española convertirá sus establecimientos de forma progresiva a la cadena americana. Ahora, con las especificaciones detalladas en la carta de este lunes, esperan poder superar este bache.

No obstante, no son solo algunos franquiciados quienes están mirando con recelo el acuerdo. Desde que se anunciara la alianza, también ha habido terremoto en los puestos directivos. Marcos de Quinto abandonó el consejo de administración después de votar en contra de la operación como consejero independiente. Por otra parte, el director general del área financiera, Igor Albiol, presentó su dimisión semanas después alegando el comienzo de "nuevos caminos profesionales".

Si Telepizza consigue convencer a sus franquiciados, el orden del día de la junta del próximo 27 no será modificado. Ese día, además de someter a aprobación las cuentas de 2017 o la retribución de los consejeros, el punto cuatro del orden del día se dedicará a examinar y aprobar, en su caso, la alianza estratégica con Pizza Hut.