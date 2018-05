Las compañías Fintech se multiplican en España: crecen un 53%

Las compañías FinTech no dejan de crecer, tampoco en España. De hecho, el sector ha crecido un 53% respecto al primer trimestre de 2017; desde entonces, se han incorporado 104 de estas empresas en nuestro país.

Estas son algunas de las conclusiones del Observatorio de Innovación y Tendencias FinTech de Finnovating, que este jueves celebra uno de los eventos más relevantes del sector. "Las compañías FinTech están desarrollando servicios financieros utilizando nuevas tecnologías de forma intensiva redifiniendo una nueva forma de entender los servicios bancarios", se explica en el informe del observatorio. Para muestra, la aplicación del blockchain y los smart contracts al sector, nuevos sistemas de pago o mecanismos de intercambio de información más eficientes.

Nuevos servicios financieros que en muchas ocasiones no serían posibles sin la colaboración con la banca tradicional. Aquí reside otra de las claves. De hecho, según apunta el informe, casi un 50% de las entidades financieras tienen ya acuerdos con compañías FinTech. ¿Por qué? Los dos ganan. Las empresas del sector financiero tecnológico aportan su agilidad para adoptar nuevas tecnologías, la cercanía al cliente, flexibilidad y eficiencia; por su parte, las empresas tradicionales tienen un plus en confianza, know how del sector y músculo financiero y de clientes.

Casi 300 FinTech en España

España cuenta con casi 300 empresas Fintech. En total, facturan más de 100 millones de euros al año y emplean a unos 5.000 profesionales. ¿Dónde están ubicadas? Madrid y Cataluña se reparten el 72% de las empresas presentes, 60% y 12% respectivamente. Otro de los datos que arroja el informe es que el 75% de las 300 empresas españolas colabora con empresas del sector tradicional. Según apuntan desde Finnovating, seguirán haciéndolo.

"El 88,1% de las Fintech perciben a los bancos como colaboradores, debido a que su modelo de negocio se basa en B2B o directamente son proveedores de herramientas o servicios para la banca", apuntan desde el Observatorio de Innovación y Tendencias FinTech. A nivel mundial, hay más de 15.000 FinTech, un sector en el que Estados Unidos y Reino Unido se coloca a la cabeza. España ocupa la sexta posición.

Con un entorno que anima a seguir creciendo en este ámbito, este jueves se celebra en Madrid la Fintech Unconference, organizada por Finnovating, que reúne a los 120 CEOs de las principales empresas del sector financiero tecnológico. Entre ellas, Ebury, Fintonic, Finizens, N26, Indexa Capital, Revolut, Bitnovo o EBury, así como los presidentes de las asociaciones Fintech iberoamericanas, España, Portugal, Centro América y Caribe, México, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Argentina, Uruguay, Panamá y Paraguay.

“Este evento persigue potenciar el ecosistema Fintech y las sinergias entre nuevas empresas y entidades tradicionales, clave para el desarrollo del sistema bancario y financiero español", asegura Laura Ruiz, CSO de Finnovating y Directora de las Unconferences.