O2 será la segunda marca de Telefónica en España para competir con MásMóvil

Telefónica lanzará antes del verano O2 como su segunda marca en España, según confirmaron a EL ESPAÑOL fuentes oficiales de la compañía. Todo indica que los nuevos productos bajo esta denominación incluirán exclusivamente fibra óptica y móvil, con el objetivo de competir por los clientes que no demandan productos convergentes y que en los últimos meses se han concentrado en operadores como MásMóvil.

Desde el entorno de la compañía tienen claro que O2 no será la operadora 'de bajo coste' de la compañía, ni la operadora 'joven', ya que su objetivo sólo será competir por clientes distintos que no está fidelizando Movistar y con una propuesta de valor diferente. De hecho, la oferta de O2 no será la más barata del mercado ya que su apuesta se centrará en la calidad y en replicar una política con principios claros como los que implantó el director multimarca de Telefónica, Pedro Serrahima, durante su etapa en Pepephone.

O2 será la segunda marca de Telefónica.

Tuenti seguirá existiendo

Desde la compañía subrayan que "no van a canibalizar a nadie" y que su objetivo principal es arrebatar clientes a la competencia, especialmente MásMóvil y las segundas marcas de Vodafone y Orange. De hecho, Tuenti seguirá existiendo centrada principalmente en clientes jóvenes. Las tres ofertas -Movistar, O2 y Tuenti- abarcarán por tanto distintos segmentos y clientes objetivos.

El proyecto de lanzamiento de O2, que utilizará las redes de Telefónica tanto en fibra óptica como en 4G- se lleva madurando meses desde la llegada de Emilio Gayo a la presidencia en España y de Pedro Serrahima como director de desarrollo de negocio multimarca en Telefónica en febrero de este año.

No es 'low cost'

El principal escollo hasta el momento había sido la elección de la marca. Mientras Serrahima siempre confió en que O2 era la denominación adecuada, porque era una marca potente y consolidada en Reino Unido, muy conocida en Europa y que no había que desarrollar porque ya tenía una fama buena y merecida, se encontró con la oposición de una parte de la dirección que no quería enfrentar a Movistar con O2. De hecho, en EL ESPAÑOL ya explicamos que O2 estuvo a punto hace años de convertirse en la marca global de la compañía.

Otra alternativa que se barajó durante las negociaciones fue Vivo, la marca brasileña del grupo, si bien Serrahima siempre se mostró favorable a O2 y, finalmente, ha contado con el apoyo del presidente de la compañía en España, Emilio Gayo, y del presidente del grupo, José María Álvarez-Pallete.

O2 lleva más de una década ocupando sistemáticamente las primeras posiciones en las clasificaciones de marcas más valiosas de Reino Unido. Es una marca que aporta todo tipo de sentimientos positivos, tiene sentido universal como símbolo del oxígeno, es propiedad de Movistar y en España no estaba presente.

O2 es una marca construida y conocida. Utilizarla puede ahorrar meses de desarrollo de marca y permitirá un lanzamiento mucho más rápido y entrar con toda la artillería desde el primer momento.