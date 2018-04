Amazon frena la rebelión: exige más a sus empleados, que ahora buscan negociar

La situación en la planta de San Fernando de Henares se ha recrudecido. Los trabajadores denuncian que Amazon les está poniendo las cosas difíciles. Tras la huelga del pasado mes de marzo en el que se intentaba llegar la situación al límite forzando a pagar horas extra durante la semana, los nubarrones, lejos de marcharse, descargan con fuerza.

Algunos trabajadores de la planta de San Fernando cuentan a EL ESPAÑOL que, en los últimos días, los superiores “se están cobrando el precio de la huelga”. Según indican a este medio las relaciones están “completamente rotas”. Si desde hace un tiempo los empleados denuncian la forma de trabajar que se tiene en Amazon, durante las fechas posteriores a las huelgas la supervisión es máxima. “La productividad, si antes era una obsesión, ahora se ha convertido en una obligación. Nos han apretado las tuercas”, aseguran.

Y es que Amazon tiene la sartén por el mango. Desde que hace escasos días se implantara el nuevo convenio sectorial, las condiciones de los trabajadores del centro logístico de San Fernando de Henares han ido a peor, y parece que las formas también. Recordemos que cobrarán entre 2.000 y 4.500 euros anuales menos, y los actuales verían congelados los sueldos de forma indefinida.

Amazon, por su parte, intentó maquillar con un comunicado subidas del 1,6% al 5,6% anual como parte de las nuevas condiciones del centro, algo que entraba dentro de las condiciones del nuevo convenio colectivo.

Poca información

A su vez, fuentes sindicales explican a este medio que “la empresa no ha informado como se debiera a sus trabajadores”. Amazon ha puesto un escueto comunicado en el tablón de anuncios que existe al entrar a la planta la nueva normativa, y “en caso de que exista algún tipo de duda” tendrán que personarse en Recursos Humanos fuera del horario laboral para resolver las cuestiones que no queden claras.

“Yo no sé muy bien lo que va a pasar conmigo porque no tengo mucha explicación por parte de Amazon. Tengo que agradecer más a la ETT que a la empresa, que es a quien me debo, de que tenga algo más clara mi situación”, se lamenta un joven empleado del gigante tecnológico.

Por otra parte, los trabajadores asumen que, tras la huelga, tendrán más problemas para renovar. “No tenemos estabilidad, Amazon no quiere una rebelión dentro de la planta”, señalan.

Los sindicatos tienden la mano

Antes de que se comenzasen los paros, Amazon y el comité de empresa mantuvieron varias reuniones para intentar frenar la inestabilidad dentro de la planta. La cosa no acabó bien y terminaron por consumarse las dos jornadas de huelga.

Amazon quiso negociar en un primer momento, aunque siempre con el nuevo convenio sectorial por delante, a lo que los trabajadores respondieron que no. Ahora, son los sindicatos los que han ofrecido un nuevo escenario de diálogo para intentar llegar a un acuerdo, aunque ya avisan que “no daremos un paso atrás en nuestros derechos”.

Nuevas movilizaciones

Esta semana habrá nuevas movilizaciones, aunque no habrá huelga. De hecho, las fuentes sindicales vuelven a dejar claro que “no se presenta ningún escenario a corto plazo para que haya paros”. Además, insisten que no hay ningún tipo de veracidad en lo que se ha filtrado sobre huelgas indefinidas o “paros en el Prime Day”.

Lo único que existe serán las movilizaciones durante varios días de este mes de abril: “Al seguir sin noticias de la empresa, las secciones sindicales de MAD4 han acordado convocar nuevas movilizaciones para el mes de abril. El 5 de abril se concentrarán nuevamente a las puertas del centro para exponer el calendario de movilizaciones del mes. El día 13 los trabajadores se concentrarán a las puertas de las Empresas de Trabajo Temporal de la zona, Adecco y Manpower, cómplices de la desinformación y corresponsables de la no renovación de varios compañeros y el día 20 se acudirá en manifestación a las nuevas oficinas corporativas de Amazon en la zona de Delicias (Madrid)”, explica el comité de empresa en un comunicado.