Pallete se planta: “es posible que Telefónica no renueve la Champions”

Hay una cierta posibilidad de que Telefónica no renueve los derechos de la Champions League que comenzará en septiembre de este año. Lo ha confirmado su presidente José María Álvarez-Pallete en la conference call sostenida con analistas financieros para presentar los resultados de la compañía durante el año 2017.

Pallete ha indicado que la clave de las negociaciones estará en la disciplina financiera, la reorganización de sus recursos destinados a contenidos y el coste final que éstos derechos tendrían para sus clientes.

Respecto de la Champions League, cuyos derechos tiene Mediapro y que comenzará a negociar con los operadores la cesión de su canal Bein Sports, Pallete ha indicado que no los tendrán a cualquier precio y que, por tanto, hay una cierta posibilidad de que "no renueven estos derechos para las próximas temporadas".

Telefónica podría renunciar al fútbol como base de su oferta televisiva en Movistar+

Deflación del fútbol

El consejo delegado de la operadora Ángel Vilá ha confirmado estas declaraciones en la posterior rueda de prensa con periodistas, indicando que no arriesgarán en este punto y que se plantean tener una Telefónica sin Champions League.

Vilá recordó la deflación que ha tenido el fútbol en otros mercados como Reino Unido y Portugal donde se ha reducido el pago de estos derechos del fútbol, en cifras cercanas al 15%.

Con estas declaraciones, Telefónica lanza un órdago a Mediapro confirmado que no pagarán una desmesurada inflación de estos derechos. El grupo de Jaume Roures pagó más de 1.100 millones por la Champions en el verano pasado.

Puja por la Liga

En relación a la Liga, Telefónica no descartó nada, pero dejaron nuevamente en claro que no gastarán más de lo que puedan y que no seguirán subvencionando los derechos el fútbol. No obstante, en este caso indicó que sí se plantean ir a la puja, pero siempre con criterios de rentabilidad.

El miércoles, Orange indicó que no estaban de acuerdo con los costes del fútbol, pero agregaron que si algún operador de la competencia los tenían, ellos también tendrían que tenerlos. Telefónica no quiso entrar en este juego de declaraciones, pero remitieron a la disciplina financiera como el eje de estas decisiones.

Activos infravalorados en Latinoamérica

Álvarez-Pallete también ha señalado que la compañía está estudiando cómo poner en valor algunos de sus activos "infravalorados", especialmente en América Latina, para lo cual contempla diferentes posibilidades como ventas, fusiones o acuerdos de compartición de redes.

Ha indicado que están "muy enfocados en el retorno del capital empleado" y están buscando la forma de poner en valor activos de la entidad que creen que pueden estar "infravalorados, que hay varios".

El valor de la acción

El Presidente de Telefónica también ha indicado que no teme una Oferta Pública de Adquisión (OPA) por la compañía y ha asegurado que el valor de la acción volverá a donde se merece estar gracias la ejecución de una estrategia que la ha llevado a lograr una posición "sólida".

"Obviamente, estamos centrados en el precio de la acción, pero desde el punto de los fundamentales de la compañía nos encontramos en una posición que creemos que es sólida", ha asegurado Álvarez-Pallete.