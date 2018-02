Una agencia de Carglass y Coca-Cola: "Necesitamos un hombre para aguantar el ritmo"

"Créeme, necesitan un hombre para aguantar el ritmo, las visitas, saber de producción...". Con esas palabras despachaba Impulsa Comunicación Activa, una agencia de publicidad y marketing con sede en Barcelona, el currículum de una joven que pretendía optar a un puesto de ejecutivo de cuentas que se oferta en la compañía.

La agencia, que en esta ocasión pretendía cubrir este puesto para Carglass y Coca-Cola, dos compañías con las que trabaja, declinaba así que fuera una mujer quien se pusiera al frente.

"Lo mandé ayer por la tarde porque vi la oferta en el portal de empleo Domestika", explica Carla, la afectada, a EL ESPAÑOL. Así, la joven, que trabaja como ejecutiva de cuentas en otra empresa, ha recibido este miércoles la respuesta que, para más inri, estaba firmada por el director general de la agencia.

Carla, con gran actividad en redes sociales, no ha dudado en denunciar su caso. "He querido difundirlo porque no puede ser que exista esta desigualdad", apunta, todavía impactada.

Contactado en repetidas ocasiones por este periódico, el director de la agencia Impulsa, Pere Teres, ha reconocido ser el autor de la contestación. "Pido disculpas porque no quiero herir sensibilidades, somos una empresa a la que le encanta la diversidad", asegura, y se excusa: "Trabajamos 16 personas, mitad hombres y mitad mujeres. Por las prisas, por no dejar el mail sin contestar, escribí un comentario desafortunadísimo".

Teres insiste en que también ha pedido disculpas a la joven y apunta que la ha invitado a la agencia. "El ambiente es muy bueno, somos trabajadores, buena gente", alega. El mensaje, dice, "ha causado un malentendido".

¿Y las marcas?

Carglass ha sido la primera compañía en pronunciarse, directamente afectada por la respuesta a la joven. "Te pedimos disculpas personalmente a ti y a todas las personas que ofendidas por este mensaje", ha apuntado la compañía: "Nosotros también lo estamos".

Hola @forcada_carla te pedimos disculpas personalmente a ti y a todas las personas que ofendidas por este mensaje, nosotr@s también lo estamos.Ya hemos expresado nuestra posición a Impulsa Comunicación. Nuestra empresa promueve la igualdad de género y actos así no nos representan — Carglass® España (@CarglassEs) 14 de febrero de 2018

Así, aseguran que ya han expresado su posición a la agencia, con la que trabajan de forma esporádica. "Nuestra empresa promueve la igualdad de género y actos así no nos representan", dice Carglass, que adelanta que tomará medidas.

Asimismo, Coca-Cola también ha tomado postura esta tarde. "Rechazamos frontalmente este tipo de respuestas discriminatorias y lamentamos ver nuestro nombre relacionado con esta respuesta absolutamente desafortunada", dice la compañía.

En este sentido, la multinacional asegura que su compromiso es "tomar las medidas necesarias para evitar que este tipo de respuestas vuelvan a suceder". "Este tipo de actos no nos representan", insiste.