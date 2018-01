Las diez grandes preguntas del acuerdo entre Movistar+ y Netflix

1. ¿Verán mejor Netflix los clientes de Telefónica?

Movistar y Netflix ya habían alcanzado la paz hace meses. Prueba de ello fue la conferencia de directivos de Telefónica en la que Reed Hastings fue protagonista. José María Álvarez Pallete, el presidente de la operadora, incluso dejó claro que habría integración en su plataforma con productos como Netflix, HBO y Amazon Vídeo.

Sin embargo, el acuerdo que está a punto de rubricarse entre ambas compañías es la materialización de esa voluntad y tiene una consecuencia directa y, con suerte, inmediata para los clientes de Movistar con Netflix: la experiencia de usuario mejorará drásticamente.

Todo el problema de ambas empresas pasaba, sin entrar en detalles técnicos, porque Netflix quería el mismo trato preferente de cara a conectarse a sus servidores que el que le ofrecen Vodafone y Orange. Netflix usa un servicio llamado Open Connect para mejorar la experiencia de servicio en los operadores con los que trabaja, pero los azules aseguraban que ya les estaba dando el nivel de servicio que le exige el regulador y que dan a otros competidores. Simplemente, se negaban a darles gratis un tipo de conexión muy específica y por la que normalmente cobran.

Una vez se ponga en marcha este acuerdo, lo normal es que haya ‘peering’ en las mejores condiciones posibles, y esto debería ser así para los clientes de Netflix con Movistar en cualquier modalidad, incluso si tienes la fibra más barata y utilizas la clave de tu vecino para conectarte. Esto es especialmente importante para que, cuando llegue el momento de salir en el ranking de proveedores de Internet de Netflix, Movistar empiece a aparecer en las primeras posiciones.

2. ¿Tendré que contratar Netflix con Movistar?

Para nada. Seguirá integrado en las plataformas de Orange y Vodafone, y vendiéndose de forma independiente.

Tenemos que pensar, con la proliferación de plataformas de este tipo, que al final son los nuevos canales. Telefónica en realidad ha conseguido un “canal” que ya tenían sus competidores.

El fundador de Red Karaoke, Miguel Ángel Díez Ferreira, ya escribía en 2010 sobre cómo el futuro pasaba por un entorno en el que las operadoras terminarían empaquetando plataformas además de canales. Cada vez parece más sensato.

Pero recordemos siempre que Netflix lo puede ver cualquier usuario con conexión a Internet a través de cualquier operadora, y que el acuerdo no afectará a abonados que paguen por su cuenta o a través de otros proveedores de Internet. Que los clientes de Telefónica lo vayan a ver mejor no quiere decir que el resto lo vayan a veor peor.

3. ¿Netflix ofrecerá las series de Movistar?

No. No es un acuerdo de doble dirección. Una cosa es que Telefónica complemente su oferta con Netflix, otra que renuncie a lo que les hace diferentes. Las series de la compañía están funcionando bien en cuanto al apoyo de la crítica y mucho mejor de lo esperado en lo que a audiencia se refiere. No van a compartir ese éxito, y menos cuando ayuda a captar clientes.

Otra cosa es que, si las compañías empiezan a trabajar más estrechamente, no podamos ver ciertas alianzas. Por ejemplo, para llevar alguna de las series de Movistar a mercados en los que la española no está presente. Ese tipo de cosas parecen plausibles. Pero en España, salvo que veamos un cambio radical de sus políticas, las series de producción propia seguirán siendo patrimonio exclusivo de clientes de Movistar.

4. ¿Mejorará la experiencia de usuario?

Telefónica tiene que dar un lavado de cara a su producto de vídeo, y tardará muy pocos meses en presentar novedades al respecto. Una vez que lo haga, preparémonos para un servicio 4K con un deco mucho más potente que los actuales y una interfaz remozada.

El problema de los decos no es su existencia, es el dinero que cuesta cambiarlos. Vodafone tiene un Tivo nuevo desde hace meses pero todavía no lo ha masificado a toda la base de abonados. Cambiar la base de dispositivos desplegados es un esfuerzo astronómico y millonario que suele hacerse por fases. ¿Se animará Movistar a hacerlo más de golpe y porrazo?

5. ¿Qué ganan con esto?

Telefónica gana una plataforma más completa. Vodafone tiene perfectamente integrados ya varios servicios como Netflix, HBO y Filmin. Ha vuelto a convertir el deco en el centro del entretenimiento doméstico. A Movistar le interesa tener sus series diferenciales, por supuesto, pero tenían que hacerlo con una base similar a la de la competencia. Integrando en su plataforma a los competidores los convierte en sus aliados.

Netflix, por su parte, gana acceso a una base de abonados millonaria. Si Movistar ofrece Netflix como servicio añadido, lo facturará a comisión y la estadounidense tendrá acceso a muchos cientos de miles de clientes que, probablemente, nunca habrían contratado el servicio en su modalidad pura de Internet y con la tarjeta de crédito por delante.

Si Movistar hace como Vodafone con HBO y coloca Netflix en uno de sus paquete premium de serie, ya no es que la estadounidense tenga acceso a clientes: es que se meterá en el bolsillo a muchos cientos de miles de golpe, cobrando a tanto por abonado.

6. ¿Cómo afecta esto al fútbol?

El fútbol es un agujero enorme y los operadores están hartos de él. En los últimos años se ha demostrado una cosa: la demanda de fútbol es relativamente inelástica. Da igual cuánto cobres, el número de usuarios no cambia de forma drástica. Cuando Vodafone cobraba el fútbol a 6€/mes ganó clientes, pero no tantos como para olvidar el hecho de que ese dinero era una fracción de la factura que pagan por el balompié.

El modelo que hemos visto hasta ahora, con Movistar o Mediapro pagando la fiesta de antemano y el resto abonando cientos de millones enconcepto de “mínimos garantizados” antes de saber siquiera cuántos abonados tendrán, es una ruina para todas las partes excepto para el grupo de Jaume Roures.

Algo de lo que se habla poco es que ni sumando todas las subidas que han hecho las operadoras en los últimos tiempos se compensan las enormes subvenciones al fútbol. Movistar, Vodafone y Orange han pasado de pagarle el smartphone a los españoles a hacer lo propio con el fútbol.

Todos los operadores coinciden en que el próximo modelo de comercialización pasa porque Mediapro lance un producto de fútbol y que ellos lo vendan entre sus clientes, pagando a tanto por cliente. Exactamente como se hace con las plataformas tipo Netflix o HBO. En esto, los operadores quieren posicionarse como un mero canal de distribución, no como el típico amigo tonto que siempre paga las copas al típico amigo listillo. ¿Se acabó la fase pagafantas del fútbol y que los no aficionados paguen por el resto?

7. ¿Cuándo será esto?

Me sorprendería mucho que fuese antes del mes de septiembre.

8. ¿Veremos otras plataformas?

HBO está en exclusiva con Vodafone y probablemente esto sea así hasta finales de año. Después, todo es posible. Mientras tanto, Amazon Vídeo no está en ninguna plataforma de operador y debería estarlo. Más aún desde que engordó su catálogo de productos nacionales para vender su servicio Prime a un precio mayor.

9. ¿Estará Netflix en el Movistar+ para el móvil?

La plataforma Movistar+ refleja bien los contenidos de la compañía y debería seguir haciéndolo. Lo que debería permitirse en todo caso es que los clientes utilicen, si quieren, la aplicación nativa de Netflix fuera de Movistar. Si quieren el producto integrado, genial. Si quieren acceder desde la app de Netflix, genial también.

Si la integración le cuesta al usuario la experiencia de usuario de las aplicaciones de Netflix tendremos un problema. Especialmente porque Movistar+ está presente, por ahora, en una gama de dispositivos mucho más limitada que la compañía de Reed Hastings.

10. ¿Meterá publicidad Movistar en los contenidos de Netflix?

Esta es de las buenas… Uno de los problemas de la interfaz actual de Movistar+ es que le faltan cosas básicas que sí tiene Netflix, como la posibilidad de enlazar episodios seguidos o la posibilidad de omitir los títulos de créditos o el resumen de episodios precedentes. Entiendo que son cosas que mejorarán en versiones futuras.

Pero la inserción de publicidad no es un aspecto puntual, es estratégico. Es muy ligerita, cierto es, pero ahí está. Con los contenidos de Netflix integrados no le costaría nada utilizarlos también para meter anuncios antes de cada episodio.

¿Lo harán? Creo que no. Pero veremos. Todavía queda mucho por rascar en esta alianza.